مفاجأة كبرى لمستخدمي واتساب حول العالم.. تحقق من هاتفك الآن

دعت منصة واتساب الشهيرة، مستخدميها في جميع أنحاء العالم، إلى تفقد التطبيق على هواتفهم؛ إذ يحمل لهم مفاجأة كبيرة، فقد أعلنت خدمة المراسلة المملوكة لـ “مارك زوكربيرج” ضمن مجموعة "ميتا"، عن مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتحسين تجربة الدردشة على التطبيق.

وعلى مدى الأشهر الماضية، عمل المطورون بجد على هذه التحديثات، وها هي الآن متاحة رسميا للجميع، ومن بين أبرز الإضافات التي يمكن لمستخدمي واتساب تجربتها حاليا: “الرموز التعبيرية المتحركة، الملصقات، التحسينات في المكالمات، قنوات جديدة”.

وقالت الشركة في بيان لها: “لقد كانت هذه الأشهر حافلة بالعمل على جلب ميزات وتحديثات جديدة إلى واتساب”.

يذكر أن واتساب أعلن الصيف الماضي أن لديه أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة فقط.

وفيما يلي نوضح أبرز التحديثات التي وصلت التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد:

1. تحديثات الدردشة:



- الرموز التعبيرية المتحركة: أصبح بإمكان الرموز التعبيرية التحرك عند إرسالها، ما يمنح المحادثات طابعا تفاعليا أكثر.

- صانع الملصقات المتحركة: يمكنك الآن تحويل مقاطع الفيديو المفضلة لديك إلى ملصقات متحركة بسهولة.

- ملصقات اجتماعية باستخدام الأفاتار: يمكن إرسال هذه الملصقات في المحادثات الفردية، لكن فقط مع جهات الاتصال التي أنشأت صورة أفاتار وتم حفظها على هاتفك.

- إنشاء المجموعات بسهولة: لم تعد بحاجة إلى إضافة أعضاء عند إنشاء مجموعة جديدة، يمكنك الآن البدء باسم المجموعة فقط، ثم دعوة الأعضاء لاحقا عبر رابط دعوة أو مباشرة.

- تعليق وتفاعل ورد على وسائط متعددة: عند إرسال عدة صور أو فيديوهات دفعة واحدة، يمكنك الآن إضافة تعليق مشترك لها جميعا، كما يمكن للمستلمين التفاعل أو الرد على المجموعة ككل أو على عناصر فردية منها.

2. تحديثات المكالمات:

- علامة تبويب جديدة للمكالمات: يمكنك الآن إدارة المكالمات ومشاركة روابط المكالمات ومراجعة سجل المكالمات من مكان واحد، كما أضيفت 6 فلاتر و6 تأثيرات ممتعة للاستخدام أثناء مكالمات الفيديو أو عند التقاط صورة.

3. تحديثات أخرى:

- تبويب جديد للحالة والقنوات: أصبح هناك قسما منفصلا لإدارة الحالات Status، والقنوات Channels، بعيدا عن محادثاتك الشخصية.

- استطلاعات الصور في القنوات: بإمكان مديري القنوات الآن إرفاق صور مع كل خيار في الاستطلاع، ما يجعل التفاعل أكثر متعة.

- تمييز التحديثات المفضلة في القنوات: يمكنك تمييز التحديثات المهمة بنجمة لتسهيل الرجوع إليها لاحقا.

- ذِكر المجموعات في الحالة: بعد أن أصبح بإمكانك ذكر الأصدقاء في الحالة العام الماضي؛ الآن يمكنك أيضا ذكر المجموعات، حيث سيتلقى جميع الأعضاء إشعارا في الدردشة، ويمكنهم إعادة مشاركة الحالة.