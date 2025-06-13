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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يستخدم الذكاء الاصطناعي لقراءة وتلخيص محادثاتك غير المقروءة

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بدأ تطبيق واتساب باختبار ميزة جديدة تحمل اسم "المعالجة الخاصة – Private Processing"، تهدف إلى مساعدة المستخدمين على متابعة الرسائل غير المقروءة بسرعة، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لما رصده موقع WABetaInfo في نسخة واتساب بيتا على أندرويد الإصدار الذي يحمل الرقم 2.25.18.18، تظهر للمستخدمين الذين لديهم عدد كبير من الرسائل غير المقروءة زر جديد بعنوان "تلخيص عبر Meta AI"، يمكن النقر عليه للحصول على ملخص ذكي للمحادثة، ما يوفر الوقت ويجنب الحاجة إلى التمرير بين الرسائل الكثيرة.

كيف تحافظ الميزة على الخصوصية؟
 

تشير التقارير إلى أن هذه الميزة تعتمد على بيئة معالجة آمنة تحفظ الخصوصية، حيث تؤكد “ميتا” أن المحتوى لا يخزن ولا يربط بهوية المستخدم.

يتم إنشاء الملخصات داخل بنية تحتية سحابية معزولة وآمنة، ثم تحذف البيانات فور الانتهاء من المعالجة، في بعض النسخ، قد تتم المعالجة بشكل محلي على الجهاز، باستخدام تقنيات توجيه مشفرة وطلبات مجهلة لضمان أقصى درجات حماية البيانات.

ميزة اختيارية وتحترم إعدادات الخصوصية

ووفقا لـ واتساب، الميزة اختيارية تماما، ويمكن تفعيلها أو تعطيلها يدويا من خلال إعدادات التطبيق في قسم "المعالجة الخاصة Private Processing".

ولا تعمل هذه الميزة تلقائيا في المحادثات التي تم تفعيل إعداد "الخصوصية المتقدمة للدردشة" فيها، ما يعكس التزام واتساب بعدم فرض أدوات الذكاء الاصطناعي على من يفضل الخصوصية القصوى، رغم أن آلية المعالجة نفسها لا تنتهك سرية الرسائل.

أدوات ذكاء اصطناعي أخرى قادمة

إلى جانب تلخيص الرسائل، يعمل واتساب على ميزة جديدة تحت التطوير باسم "مساعدة في الكتابة Writing Help"، تهدف إلى تحسين وضوح الرسائل وتعديل نبرة الكتابة قبل الإرسال، وستدرج هذه الميزة أيضا ضمن إطار المعالجة الخاصة، بنفس معايير حماية البيانات.

متى تتوفر الميزة للجميع؟

حاليا، هذه الأدوات متاحة فقط لمجموعة محدودة من المستخدمين ضمن نسخة تجريبية على أجهزة أندرويد، ولم تعلن واتساب بعد عن موعد محدد لإطلاقها رسميا أو دعمها لنظام iOS.

ومن المتوقع طرح الميزة تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار الشركة في اختبارها وتحسين أدائها.

واتساب تلخيص عبر Meta AI واتساب بيتا الرسائل غير المقروءة

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