ميزة أفاتار جديدة قادمة من واتساب لمستخدمي أندرويد

أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق واتساب إضافة الصور الرمزية أفاتار Avatars، إلى ملفاتهم الشخصية، وهي ميزة كانت متوفرة في السابق على إنستجرام.

في التحديث الأخير، بدأ واتساب اختبار هذه الميزة التي تتيح للمستخدمين تخصيص صورهم الرمزية كما في إنستجرام.

الصور الرمزية على واتساب كما في إنستجرام



تسمح هذه الميزة للمستخدمين بعرض الصور الرمزية بجانب صور ملفاتهم الشخصية، ويمكن تفعيلها من خلال إعدادات خاصة في قسم الصور الرمزية.

قبل إضافة الصورة الرمزية، يمكن للمستخدم اختيار لون خلفية مناسب إضافة إلى تعيين حركة للصورة الرمزية لجعلها أكثر جذبا.

الصور الرمزية على واتساب كما في إنستجرام

عندما يقوم أحدهم بمشاهدة ملف المستخدم الذي يستخدم صورة رمزية، سيشاهد تأثيرا متحركا على شكل عملة يتناوب بين الصورة الشخصية الفعلية والصورة الرمزية، وهذه الفكرة مشابهة تماما لتلك التي يقدمها إنستجرام.

أتاح واتساب الميزة حاليا متاحة لعدد محدود من المستخدمين الذين يختبرون النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق على أندرويد، ومن المتوقع أن تتاح لمزيد من المستخدمين في الأسابيع القادمة.

ولإضافة لمسة ممتعة وشخصية إلى صورة ملفك الشخصي على واتساب، تتيح لك ميزة الصورة الرمزية على إنشاء صورة رمزية مخصصة بناء على صورتك الشخصية.

من خلال بعض الخطوات البسيطة، يمكنك تحويل صورتك الذاتية إلى صورة رمزية بأسلوب كرتوني تمثل شخصيتك بطريقة فريدة، حيث يتيح لك محرر الصور الرمزية التحكم الكامل في تخصيص ملامح الوجه، تسريحات الشعر، الملابس، والمزيد.

خطوات إنشاء صورة رمزية على واتساب:

1. افتح تطبيق واتساب على جهازك المحمول.

2. اضغط على أيقونة الثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى.

3. اختر "الإعدادات" من القائمة.

4. اضغط على "الصورة الرمزية" تحت قسم "الحساب".

5. في شاشة الصورة الرمزية، اضغط على "إنشاء صورة رمزية".

6. ستتم مطالبتك إما بأخذ صورة جديدة أو اختيار صورة موجودة من المعرض الخاص بك.

7. اختر "اختيار صورة" لاستخدام صورة موجودة.

8. اختر الصورة التي تريد استخدامها من المعرض الخاص بك. يمكنك قص الصورة أو تعديلها إذا لزم الأمر.

9. بعد ضبط الصورة، يمكنك تخصيص صورتك الرمزية عن طريق تعديل ملامح الوجه مثل تسريحة الشعر، لون العين، الملابس، بمجرد الانتهاء اضغط على "تم" لتعيينها كصورة ملفك الشخصي على واتساب.