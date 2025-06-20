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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الإعلانات قادمة إلى واتساب قريبا والاتحاد الأوروبي خارج الحسابات مؤقتا

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أعلنت خدمة واتساب، المملوكة لشركة ميتا، عن نيتها إطلاق نموذج إعلاني جديد خلال الأشهر المقبلة، إلا أنها أبلغت هيئة حماية البيانات الأيرلندية أن هذا التحديث لن يؤثر على مستخدمي الاتحاد الأوروبي قبل عام 2026.

واتساب تخطط لإطلاق نموذج إعلاني جديد دون تأثير فوري على مستخدمي الاتحاد الأوروبي

كشفت ميتا مؤخرا، عن مجموعة من المزايا الجديدة في تبويب التحديثات داخل تطبيق واتساب، تتضمن إعلانات موجهة ونموذج اشتراك مدفوع، وأوضحت أن هذه المزايا ستطرح تدريجيا للمستخدمين حول العالم.

أثار هذا الإعلان مخاوف لدى منظمات معنية بالخصوصية، خاصة بعد الإشارة إلى أن ميتا ستعتمد على تفضيلات الإعلانات والمعلومات من حسابات المستخدمين على فيسبوك وإنستجرام المرتبطة ـ واتساب، لعرض الإعلانات المستهدفة.

وفي حديث للصحفيين يوم الخميس، صرح المفوض الأيرلندي لحماية البيانات، ديس هوجان، أن واتساب أبلغت الهيئة بأن هذا النموذج الإعلاني لن يفعل في أسواق الاتحاد الأوروبي قبل عام 2026. 

وأضاف: “سنلتقي مع الشركة لمناقشة أي قضايا محتملة، وسنتشاور مع باقي هيئات حماية البيانات الأوروبية لنقل أي مخاوف تنظيمية قد تثار”.

وأكد متحدث باسم واتساب أن النموذج الإعلاني هو تحديث عالمي يطبق تدريجيا، بينما شددت ميتا على أن هذه الميزات الجديدة بنيت بأكثر طريقة تراعي الخصوصية الممكنة، وأن مشاركة البيانات بين واتساب وفيسبوك وإنستجرام ستتم فقط بموافقة المستخدم وربط الحسابات يدويا.

يذكر أن ميتا سبق أن أوقفت طرح تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية أثارتها الهيئة الأيرلندية. 

وفي هذا السياق، قال المفوض ديل سندرلاند إنه حتى الآن لم تجر مناقشات تفصيلية مع الشركة بشأن النموذج الإعلاني الجديد لواتساب.

وأضاف: “ما زلنا في مرحلة مبكرة جدا، وسنتعامل مع هذه الميزة كما نفعل مع غيرها من التحديثات، ومن المبكر الآن تحديد إن كانت هناك خطوط حمراء محتملة”.

واتساب الاتحاد الأوروبي ميتا إعلانات الذكاء الاصطناعي

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