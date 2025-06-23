حظر تطبيق واتساب على أجهزة موظفي الكونجرس الأمريكي

كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب الأمريكي أبلغ موظفي الكونجرس اليوم الاثنين بحظر تطبيق واتساب للمراسلة على أجهزتهم الحكومية.

يأتي هذا الحظر، الذي يركز على ضعف بيانات الموظفين، في الوقت الذي يتخذ فيه الكونجرس خطوات للحد من استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التي يعتبرها محفوفة بالمخاطر.

كما فرض قيودًا صارمة على استخدام الموظفين لبرنامج ChatGPT، موجهًا تعليمات إلى المكاتب باستخدام النسخة المدفوعة فقط، ChatGPT Plus.

وقال "أكسيوس" إن مكتب الأمن السيبراني اعترب أن واتساب يشكل خطرًا كبيرًا على المستخدمين نظرًا لغياب الشفافية في كيفية حمايته لبيانات المستخدمين، وغياب تشفير البيانات المخزنة، والمخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه"، وفقًا لما ذكره كبير المسؤولين الإداريين في رسالة بريد إلكتروني حصلت عليها أكسيوس.

لا يُسمح لموظفي المنزل بتنزيل تطبيق واتساب أو الاحتفاظ به على أي جهاز من أجهزة المنزل، بما في ذلك أي إصدارات من منتجاته للهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر أو متصفحات الويب.

وأضاف: "إذا كان لديك تطبيق واتساب على جهازك المُدار من قِبل المنزل، فسيتم التواصل معك لإزالته".

صرّح مسؤول الشؤون الإدارية بأن مايكروسوفت تيمز، ويكر، سيجنال، آي مسج، وفيس تايم جميعها بدائل مقبولة لواتساب.