واتساب يطور ميزة جديدة تتيح التبديل بين حسابين داخل التطبيق نفسه

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، حاليا على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة حسابين مختلفين مثل حساب للعمل وآخر للاستخدام الشخصي والتبديل بينهما داخل التطبيق ذاته، دون الحاجة لتسجيل الخروج أو استخدام تطبيق واتساب بيزنس أو حتى التنقل بين أجهزة متعددة.

ستتضمن الميزة الجديدة، التي ما تزال قيد الاختبار ضمن النسخة التجريبية من واتساب لنظام iOS، قسما جديدا في الإعدادات تحت اسم قائمة الحسابات Account List، يظهر الحسابات المرتبطة مع صورها الشخصية وأسمائها، مع إمكانية التبديل السريع بينها، بطريقة مشابهة لتبديل الحسابات في تطبيق إنستجرام.

وسيكون لكل حساب بياناته المنفصلة، بما في ذلك سجل الدردشات، إعدادات الإشعارات، النسخ الاحتياطي، وخيارات التنزيل التلقائي، ما يضمن تنظيما واضحا وفصلا تاما بين الحسابات.

كما ستعرض الإشعارات اسم الحساب المعني بكل رسالة، وعند الضغط عليها سيتم فتح المحادثة تلقائيا ضمن الحساب المناسب.

ورغم أن الميزة ما تزال في طور التطوير، ولم يحصل حتى مستخدمو النسخ التجريبية على وصول كامل لها، إلا أنها متوقعة في الأشهر القليلة المقبلة، ومن شأنها أن تسهل بشكل كبير على المستخدمين إدارة أكثر من حساب واتساب على نفس الجهاز.

ملخصات الرسائل بالذكاء الاصطناعي

جدير بالذكر أن شركة واتساب أعلنت مؤخرا عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحمل اسم “ملخصات الرسائل”، وتهدف إلى مساعدة المستخدمين على متابعة المحادثات غير المقروءة بشكل أكثر كفاءة، سواء في الدردشات الفردية أو الجماعية.

تقدم هذه الميزة للمستخدم ملخصا سريعا لمجريات محادثات واتساب على شكل فقرات قصيرة، دون الحاجة لقراءة كل رسالة على حدة.

تعمل هذه الميزة من خلال تقنية "Meta AI"، لكنها مصممة وفق إطار خصوصية جديد يسمى "المعالجة الخاصة" Private Processing.

يضمن هذا الإطار عدم وصول واتساب أو شركة ميتا إلى محتوى الرسائل أو حتى إلى الملخصات الناتجة عنها، إذ تتم معالجة البيانات مباشرة على جهاز المستخدم نفسه، دون إرسال أي شيء إلى خوادم خارجية.

تعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في الدردشات الجماعية التي تشهد نشاطا مكثفا، إذ يمكن أن يجد المستخدم صعوبة في مراجعة مئات الرسائل الجديدة، وهنا تأتي ملخصات الرسائل لتوفير صورة سريعة عما دار في غيابه.