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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة جديدة في واتساب.. مسح المستندات بالكاميرا وتحويلها لملفات قابلة للمشاركة

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

طرحت واتساب ميزة جديدة لمستخدمي نسخة البيتا على أجهزة أندرويد تتيح لهم مسح المستندات ضوئيا داخل التطبيق مباشرة، وهي وظيفة كانت متوفرة لمستخدمي iOS منذ عدة أشهر. 

تهدف هذه الإضافة لتسهيل مشاركة الوثائق عبر واتساب دون الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية، مما يجعل التجربة أكثر سلاسة وكفاءة.

ميزة مسح المستندات لأول مرة على واتساب أندرويد

ظهرت الميزة لأول مرة في نسخة بيتا 2.25.18.29 من واتساب على أندرويد خلال مرحلة التطوير المبكر، لكنها أصبحت الآن متاحة للتجربة العامة بعد التحديث الأخير. 

وقد أفاد عدد من مستخدمي النسخة التجريبية بأنهم حصلوا بالفعل على إمكانية استخدام الأداة الجديدة بعد تنزيل التحديث من متجر Google Play.

بعد التحديث، أضيف خيار جديد باسم “مسح مستند” إلى قائمة المرفقات بجانب الخيارات المعروفة مثل “تصفح المستندات” و"اختيار من المعرض"، وعند النقر عليه، يتم تشغيل الكاميرا تلقائيا لالتقاط صور للمستندات بهدف مشاركتها فورا.

الميزة توفر وضعين للتصوير

- الوضع اليدوي: يتيح للمستخدم التقاط الصورة يدويا في الوقت الذي يختاره.

- الوضع التلقائي: يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف حواف المستند تلقائيا والتقاط الصورة بدون تدخل المستخدم، لتسهيل العملية.

بعد التقاط الصورة، يعالج واتساب الملف مباشرة على الهاتف ويحوله إلى ملف PDF جاهز للمشاركة في المحادثات الفردية أو الجماعية، باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الأصلية لنظام أندرويد لالتقاط المستندات.

جدير بالذكر أن واتساب أعلنت مؤخرا عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحمل اسم "ملخصات الرسائل" Message Summaries، وتهدف إلى مساعدة المستخدمين على متابعة المحادثات غير المقروءة بشكل أكثر كفاءة، سواء في الدردشات الفردية أو الجماعية.

تقدم هذه الميزة للمستخدم ملخصا سريعا لمجريات محادثات واتساب على شكل فقرات قصيرة، دون الحاجة لقراءة كل رسالة على حدة.

تعمل الميزة من خلال تقنية "Meta AI"، لكنها مصممة وفق إطار خصوصية جديد يسمى "المعالجة الخاصة" Private Processing.

تعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في الدردشات الجماعية التي تشهد نشاطا مكثفا، إذ يمكن أن يجد المستخدم صعوبة في مراجعة مئات الرسائل الجديدة، وهنا تأتي ملخصات الرسائل لتوفير صورة سريعة عما دار في غيابه.

واتساب ميزة جديدة مسح المستندات أندرويد

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