واتساب هيخليك تلخص الشات بضغطة زر.. ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي

تعمل منصة المراسلة الشهيرة واتساب على تطوير ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسهيل متابعة المحادثات وتوفير وقت المستخدمين، دون المساس بخصوصية الرسائل.

واتساب تختبر ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلخيص المحادثات

ووفقا لما كشفه موقع WABetaInfo، تعمل واتساب حاليا على ميزة تدعى الملخص السريع Quick Recap، والتي تتيح للمستخدمين توليد ملخصات للمحادثات غير المقروءة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من شركة ميتا.

وتختلف هذه الميزة عن ميزة ملخص الرسائل السابقة من حيث القدرة على تقديم تفاصيل أكثر دقة وشمولا حول محتوى الدردشة.

تتيح خاصية الملخص السريع للمستخدمين الحصول على نظرة عامة مركزة حول ما جرى في المحادثات الطويلة، مما يغنيهم عن العودة وقراءة كافة الرسائل غير المقروءة.

كما تدعم هذه الميزة تلخيص ما يصل إلى 5 محادثات دفعة واحدة، مقارنة بالميزة السابقة التي كانت تقتصر على محادثة واحدة فقط.

يمكن تفعيل الميزة عبر تحديد الدردشات المطلوبة، ثم الضغط على الثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى، واختيار الملخص السريع.

ومثل ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى في واتساب، تستخدم هذه الخاصية تقنية المعالجة الخاصة من ميتا، والتي تضمن بقاء بيانات الرسائل ضمن بيئة مشفرة ومعزولة، دون أن تتمكن واتساب أو ميتا من الوصول إلى محتوى الرسائل أو الملخص الناتج عنها.

وتدعم الملخصات السريعة المحادثات الفردية والجماعية، لكنها تستثني المحادثات المحمية ضمن إعدادات الخصوصية المتقدمة، احتراما لرغبة المستخدمين الذين اختاروا عدم تضمين الذكاء الاصطناعي في محادثاتهم الخاصة.

وقد تم رصد هذه الميزة ضمن الإصدار التجريبي 2.25.21.12 من تطبيق واتساب على نظام أندرويد، إلا أنها لا تزال قيد التطوير، ولا تتوفر حاليا حتى لمختبري النسخة التجريبية.

ومن المتوقع أن يتم طرحها تدريجيا خلال التحديثات القادمة، تمهيدا لإطلاقها رسميا على أجهزة أندرويد، ولا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن موعد طرحها على نظام iOS.