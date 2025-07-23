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واتساب لنظام ويندوز يختفي.. وميتا تقدم بديلا عنه
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب لنظام ويندوز يختفي.. وميتا تقدم بديلا عنه

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة ميتا، المالكة لتطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب WhatsApp، في التخلي عن التطبيق الأصلي Native، لنظام التشغيل ويندوز، واستبداله بإصدار يعتمد على تقنية Web Wrapper، وهو نسخة تعتمد على الويب ولكن ضمن تطبيق مغلف.

وبحسب تقرير جديد نشره موقع Windows Latest، فإن النسخة التجريبية الأحدث من واتساب لنظام ويندوز تبدو مختلفة تماما عن التطبيق المتوفر حاليا على متجر مايكروسوفت، مما يشير إلى هذا التحول الجذري في البنية التقنية للتطبيق.

واتساب تستبدل تطبيقها الأصلي على ويندوز بإصدار ويب مغلف
 

كانت ميتا قد أطلقت نسخة سطح المكتب من واتساب لأول مرة عام 2021، لتمنح المستخدمين بديلا أكثر استقرارا وكفاءة من النسخة المتاحة عبر المتصفح.

لماذا هذا التغيير؟

لم توضح ميتا الأسباب الرسمية وراء هذا القرار حتى الآن، لكن المؤشرات تشير إلى أن الاعتماد على نسخة ويب مغلفة يسهل على المطورين تحديث التطبيق وإضافة مزايا جديدة، نظرا لإمكانية توحيد قاعدة الكود عبر مختلف المنصات.

ورغم أن هذا النهج قد يبدو عمليا من منظور التطوير، إلا أن المستخدمين أبلغوا عن مشاكل في الأداء. 

وأفاد التقرير أن النسخة الجديدة من واتساب تستهلك نحو 30% من ذاكرة الوصول العشوائي رام أكثر من النسخة الأصلية.

والأهم من ذلك، أن ميتا نفسها أقرت بأن نسخة الويب أبطأ من التطبيق الأصلي لنظام ويندوز، كما أن التصميم الجديد لا يتماشى مع واجهات ويندوز الحديثة، إذ يفتقر إلى عناصر Fluent Design System الذي تعتمده مايكروسوفت في تطبيقات ويندوز 10 و11، على غرار ما تفعله جوجل وآبل في أنظمتها.


ماذا عن الإشعارات والمزايا الأخرى؟

نظرا لأن التطبيق الجديد يعمل كنسخة ويب، فإن نظام الإشعارات سيعمل بشكل مختلف عن التطبيق الأصلي، وقد لا يكون بنفس السلاسة، ومع ذلك، يتوقع أن تتوفر بعض الميزات الإضافية التي كانت حصرية لإصدار الويب ضمن نسخة ويندوز الجديدة أيضا.

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