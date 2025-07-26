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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يختبر ميزة “ذكرني” لتسهيل متابعة الرسائل المهمة

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يواصل تطبيق واتساب تقديم مزايا جديدة تبدو للوهلة الأولى بسيطة، لكنها تلمس واقع الاستخدام اليومي. 

في أحدث إصدار تجريبي لـ واتساب الذي يحمل رقم 2.25.21.14 على نظام أندرويد، بدأ التطبيق باختبار ميزة جديدة تدعى “ذكرني”، تتيح للمستخدمين تعيين تذكيرات شخصية على رسائل محددة.

رسائل لا تنسى بفضل تذكير ذكي


تعد الميزة الجديدة رغم بساطتها، خطوة عملية لإدارة المهام اليومية. فبدلا من أن تضيع رسالة مهمة وسط زحام المحادثات، أصبح بإمكانك الآن الضغط مطولا على الرسالة> ثم اختيار أيقونة الجرس>ثم تحديد موعد التذكير (بعد ساعتين، 8 ساعات، 24 ساعة، أو وقت مخصص).

عند حلول الموعد، يرسل واتساب إشعارا خاصا يعيدك مباشرة إلى الرسالة المعنية، دون أي تدخل من الطرف الآخر في المحادثة.

خصوصية كاملة وتذكيرات محلية


أوضحت الشركة أن ميزة التذكير تعمل بشكل خاص بالكامل، حيث لا يتم إبلاغ الطرف الآخر، ولا حتى واتساب نفسه، بأنك حددت تذكيرا.
 

ستكون جميع التذكيرات مخزنة محليا على جهازك، وتعمل بهدوء في الخلفية، مع إمكانية تعيين تذكيرات متعددة في محادثات مختلفة، أو حتى على رسائل ترسلها لنفسك.


ورغم أن تطبيقات منافسة مثل تيليجرام تقدم منذ فترة أدوات متقدمة مثل جدولة الرسائل والبوتات، إلا أن نهج واتساب يركز على البساطة وتحسين الاستخدام اليومي.


تساعد ميزة “ذكرني”  المستخدمين على تذكر ما يهمهم دون تعقيد، فبالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في الرد الفوري أو يخشون نسيان تفاصيل مهمة، قد تحدث هذه الميزة البسيطة فرقا كبيرا في تجربة الاستخدام اليومية.

حتى الآن، الميزة متاحة فقط لمستخدمي النسخة التجريبية على أندرويد، لكن من المتوقع أن يتم طرحها بشكل أوسع خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن واتساب يختبر ميزة أخرى متعلقة بالرسائل، حيث تعمل منصة المراسلة الشهيرة على تطوير ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسهيل متابعة المحادثات وتوفير وقت المستخدمين، دون المساس بخصوصية الرسائل.

ووفقا لما كشفه موقع WABetaInfo، فأن الميزة الجديدة تدعى الملخص السريع Quick Recap، والتي تتيح للمستخدمين توليد ملخصات للمحادثات غير المقروءة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من شركة ميتا. 

واتساب أندرويد ميزة جديدة ميزة التذكير

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