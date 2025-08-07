دردشات الضيوف في واتساب: ميزة جديدة للتواصل دون حساب

بدأ تطبيق واتساب في اختبار ميزة جديدة تسمى دردشات الضيوف (Guest Chats)، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية القيام ببدء المحادثة مع أشخاص لا يملكون حساب واتساب فعالا.

بحسب ما كشفه موقع" indianexpress "المتخصص في تتبع تحديثات واتساب، ظهرت ميزة جديدة في النسخة التجريبية، وذلك من تطبيق واتساب على نظام أندرويد، ومن المتوقع أن يتم إطلاق لهذه الميزة قريباً في النسخ الرسمية لكل من أندرويد وiOS.

ميزة دردشات الضيوف

وتسمح هذه الميزة لمستخدمي واتساب بامكانية إرسال لرابط محادثة إلى أي شخص لا يستخدم تطبيق واتساب، سواء كان ذلك عن طريق رسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وبمجرد أن يفتح الشخص الذي لا يملك حساب تطبيق واتساب الرابط، يتم تحويله إلى منصة شبيهة بـ تطبيق واتساب ويب، حيث يمكنه القيام بالتحدث مباشرة مع المستخدم والذي أرسل له الرابط، لتكون المحادثة مشفرة بتقنية التشفير من طرف إلى طرف (End-to-End) تماماً مثل المحادثات العادية داخل واتساب.

يقول تشاك بروكس، رئيس شركة بروكس للاستشارات الدولية، والذي تم وصفه ذات مرة بأنه أحد "أصوات التكنولوجيا الخمسة التي يجب متابعتها على LinkedIn"، إن ميزة "دردشات الضيف" الجديدة في WhatsApp ليست خالية من المخاطر.

روابط خطيرة

وأضاف بروكس أن هناك عددا من المشاكل المرتبطة بالسماح للمستخدمين بقبول الرسائل من العديد من جهات الاتصال غير معروفة على واتساب، وأهمها البرامج الضارة والاحتيال وبعض قضايا الخصوصية.

وأشار إلى أن هذا التغيير يوفر إمكانية قيام المستخدمين ذوي النوايا السيئة بالتظاهر بأنهم أشخاص جديرون بالثقة، أو تقديم روابط خطيرة أو محاولة تنفيذ مخططات التصيد الاحتيالي.

وقد تكون هذه الميزة المرتقبة في تطبيق واتساب متوافقة مع قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لعام ٢٠٢٠.