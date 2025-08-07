قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
دردشات الضيوف في واتساب: ميزة جديدة للتواصل دون حساب

تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
لمياء الياسين

بدأ تطبيق واتساب في اختبار ميزة جديدة تسمى دردشات الضيوف (Guest Chats)، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية القيام ببدء المحادثة مع أشخاص لا يملكون حساب واتساب فعالا.

بحسب ما كشفه موقع" indianexpress "المتخصص في تتبع تحديثات واتساب، ظهرت ميزة جديدة في النسخة التجريبية، وذلك من تطبيق واتساب على نظام أندرويد، ومن المتوقع أن يتم إطلاق لهذه الميزة قريباً في النسخ الرسمية لكل من أندرويد وiOS.

 ميزة دردشات الضيوف

وتسمح هذه الميزة لمستخدمي واتساب بامكانية إرسال لرابط محادثة إلى أي شخص لا يستخدم تطبيق واتساب، سواء كان ذلك عن طريق رسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وبمجرد أن يفتح الشخص الذي لا يملك حساب تطبيق واتساب الرابط، يتم تحويله إلى منصة شبيهة بـ تطبيق واتساب ويب، حيث يمكنه القيام بالتحدث مباشرة مع المستخدم والذي أرسل له الرابط، لتكون المحادثة مشفرة بتقنية التشفير من طرف إلى طرف (End-to-End) تماماً مثل المحادثات العادية داخل واتساب.

يقول تشاك بروكس، رئيس شركة بروكس للاستشارات الدولية، والذي تم وصفه ذات مرة بأنه أحد "أصوات التكنولوجيا الخمسة التي يجب متابعتها على LinkedIn"،  إن ميزة "دردشات الضيف" الجديدة في WhatsApp ليست خالية من المخاطر.

 روابط خطيرة 

وأضاف بروكس أن هناك عددا من المشاكل المرتبطة بالسماح للمستخدمين بقبول الرسائل من العديد من جهات الاتصال غير معروفة على واتساب، وأهمها البرامج الضارة والاحتيال وبعض قضايا الخصوصية.

وأشار إلى أن هذا التغيير يوفر إمكانية قيام المستخدمين ذوي النوايا السيئة بالتظاهر بأنهم أشخاص جديرون بالثقة، أو تقديم روابط خطيرة أو محاولة تنفيذ مخططات التصيد الاحتيالي.

وقد تكون هذه الميزة المرتقبة في تطبيق واتساب متوافقة مع قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لعام ٢٠٢٠.  

