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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يختبر ميزة جديدة للدردشة دون الحاجة إلى تحميل التطبيق أو امتلاك حساب

واتساب
واتساب
احمد الشريف

في خطوة مبتكرة قد تُحدث تحولًا في عالم تطبيقات المراسلة، يعمل تطبيق واتساب – المملوك لشركة ميتا – على تطوير ميزة جديدة تُدعى "الدردشات الضيفية" (Guest Chats)، تتيح للأشخاص إجراء محادثات عبر روابط مباشرة دون الحاجة لتحميل التطبيق أو إنشاء حساب.

دردشة فورية بدون تطبيق

الميزة الجديدة، التي ظهرت ضمن النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق، تتيح لمستخدمي واتساب إرسال رابط دعوة لأي شخص لا يستخدم التطبيق.

وبمجرد النقر على الرابط، يدخل الضيف في محادثة نصية مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف، دون الحاجة إلى تثبيت التطبيق أو التسجيل.

الميزة تأتي في وقت تعمل فيه واتساب على تحسين التوافق مع تطبيقات المراسلة الأخرى تنفيذًا لقوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة، لكنها تختلف عن ميزة الدردشة مع تطبيقات الطرف الثالث، والتي تتطلب وجود خدمات خارجية وتكاملات تقنية.

في المقابل، يتم تشغيل ميزة "الدردشات الضيفية" داخليًا ضمن أنظمة واتساب، ما يعني تجربة أكثر سلاسة وأمانًا.

الخصوصية محفوظة… ولكن بخصائص محدودة

رغم سهولة الاستخدام، إلا أن هذه الميزة تأتي بقدرات محدودة. فهي تتيح فقط الدردشة النصية الفردية، ولا تدعم، إرسال الصور أو الفيديوهات، مشاركة الملصقات أو الرموز التعبيرية المتقدمةو المكالمات الصوتية أو المرئية، اضافة إلى إنشاء المحادثات الجماعية

ومع ذلك، تبقى الرسائل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption)، ما يضمن خصوصية المحادثات بين المستخدم والضيف دون تدخل من أي جهة ثالثة، بما في ذلك ميتا.

استخدامات عملية وسيناريوهات مفيدة

تخيل أنك مسافر إلى الخارج وتحتاج للتواصل مع مضيف محلي لا يستخدم واتساب، أو لا ترغب في دفع رسوم التجوال المرتفعة. ببساطة، يمكنك إرسال رابط دردشة ضيفية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتمكن الطرف الآخر من الدردشة معك فورًا دون أي تعقيدات.

قيد التطوير… ولكنها واعدة

الميزة الجديدة ما زالت قيد التطوير ولم يتم إطلاقها رسميًا بعد، لكنها تمثل نقلة نوعية في عالم المراسلة الفورية، وتفتح الباب أمام مزيد من السهولة والمرونة في التواصل العالمي، خصوصًا مع الحفاظ على الخصوصية.

في عالم باتت فيه التطبيقات تتنافس على الخصائص المتقدمة، يثبت واتساب أن البساطة والأمان معًا قد يكونان السر الحقيقي للبقاء في الصدارة.

واتساب ميتا محادثة نصية مشفرة

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