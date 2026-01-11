قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جولة لمحافظ البنك المركزي ووزير الزراعة بنصر النوبة لمتابعة مشروعات القصب الذكي الممولة حكوميًا

محمد عبد الفتاح

يتفقد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقهما الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، اليوم، الأحد مشروعات زراعية بمركز نصر النوبة.

وتشمل الجولة زيارة وتفقد مشروع قرية أرمنا التابعة لمركز نصر النوبة، على مساحة 60 فدانا تقريبا، والممول من البنك المركزى، بتنفيذ جمعية تحفيظ القرآن الكريم بقرية أرمنا.

ويعتمد المشروع على زراعة شتلات القصب بالإضافة إلى الرى الحديث واستخدام الطاقة الشمسية، لترفع إنتاجية محصول القصب من 25 و30 طنا للفدان فى الزراعات العادية، إلى زيادة تصل إلى نحو 60 و65 طنا للفدان بالزراعات الذكية من محصول القصب.

وكان وزير الزراعة ومحافظ أسوان، فى جولة بالأمس، برفقة وزيرة التخطيط، داخل قرى مشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو، لمتابعة عدد من المشروعات الزراعية وافتتاح محطة الرى للطاقة الشمسية بقرية الشهامة "إحدى قرى وادى الصعايدة".

جهود متنوعة 

ويستكمل وزير الزراعة زيارته فى أسوان، لليوم الثانى على التوالى برفقة محافظ البنك المركزى ومحافظ أسوان، للمشروعات بقرية أرمنا ومركز نصر النوبة شرق المحافظة. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

