وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق

ترأس اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن.

احتياطي استراتيجي أمن من القمح

هذا وقد حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية والتي تضم الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقطاع الرقابة والتوزيع وغرفة صناعة الحبوب ورابطة مطاحن القطاع الخاص، ومعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء.

وخلال الاجتماع اطمئن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على انتظام العمل بمنظومة الطحن، وأكد على ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

وفي سياق متصل أوضح وزير التموين أهمية وجود احتياطي استراتيجي أمن من القمح، مشيرا الى ضرورة تلبية كافة احتياجات المخابز من الدقيق، وشدد الدكتور الوزير على تكثيف الحملات الرقابية من الوزارة والجهات التابعة على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات.