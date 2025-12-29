قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل

محمد صبيح

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سوق «اليوم الواحد» المقام بأرض المطاحن بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة الأسواق المخفضة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية

جاء الافتتاح بحضور الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، و سيد البلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة.

ويشارك في السوق 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب 10 شركات من القطاع الخاص، ويضم السوق عددًا من الباكيات المتنوعة، فضلًا عن أماكن مخصصة لانتظار السيارات المتنقلة، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية.

ويشمل سوق «اليوم الواحد» طرح مختلف السلع الغذائية والأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين، من بينها السلع التموينية، والزيوت، والسكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، والبيض، والخضروات، والفاكهة، وغيرها من السلع، بتخفيضات تتراوح ما بين 10% و20% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن التوسع في إقامة أسواق «اليوم الواحد» يأتي ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، وبالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تمثل إحدى الآليات المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مع استمرار الوزارة في التوسع في إقامتها بمختلف المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يضمن وصول الدعم الحقيقي للمواطنين.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن افتتاح سوق «اليوم الواحد» بأرض المطاحن بشارع فيصل يأتي استكمالًا لخطة المحافظة في التوسع بإقامة هذه الأسواق، وذلك بعد أسبوع من افتتاح سوق مماثل بمنطقة هضبة الأهرام، ونتاجًا للتعاون المثمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة والتخفيف عن كاهل المواطنين، موضحًا أن السوق يضم منافذ متعددة توفر مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية مع المتابعة المستمرة لضمان توافر السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، ومشيرًا إلى أنه تم افتتاح 21 سوقًا حتى الآن بمختلف الأحياء والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مع الحرص على اختيار مواقع قريبة من المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة وتكثيف الرقابة لضمان جودة المعروضات وحماية حقوق المستهلكين.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع المحافظات، التوسع في إقامة أسواق «اليوم الواحد» بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان توافرها بشكل مستمر وبأسعار مناسبة.

