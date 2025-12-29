أخبار أسوان.. لقاءات مع وزراء التنمية المحلية والإسكان وتفاعل مع المطالب الجماهيرية وندوات توعية وضبط مخالفات تموينية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاحد الموافق : 28/12/2025 أحداث متنوعة .

فقد استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اللواء دكتورة إسماعيل كمال محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة فى إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع المحافظين لمتابعة التكليفات الرئاسية فى مختلف الملفات الخدمية التى تمس حياة المواطنين.

استقبل المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة وتعزيز أوجه التعاون ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، بحضور مسئولى الوزارة ومحافظة أسوان من أجل مواجهة جادة لحل المشاكل المتراكمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى .

وفى مستهل اللقاء رحب المهندس شريف الشربينى ، باللواء دكتور إسماعيل كمال ، مثمناً التعاون بين الوزارة والمحافظة ، وأكد وزير الإسكان على كامل الدعم لمحافظة أسوان من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة أسوان في إطار الرؤية الإستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية بصعيد مصر .

جهود متنوعة

نظمت مديرية العمل بأسوان ندوة توعوية موسعة للعاملين بشركات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان ، وذلك للتعريف بقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والقرارات الوزارية المنفذة له ، وتناولت الندوة شرح وافى لأهم مواد قانون العمل الجديد ، وخاصة ما يتعلق بالإجازات الرسمية والمواسم والأعياد ، ومواعيد العمل ، ونظم التشغيل الإضافى ، إلى جانب الواجبات والحقوق المقررة للعاملين.



كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية ومسئولى الشركات والمديريات المختصة بالتدخل الفورى مع أى مشكلات يتم رصدها عبر وسائل التواصل المختلفة أو أثناء جولاته الميدانية ، وكذلك خلال اللقاءات الجماهيرية الدورية .

ويأتى ذلك فى إطار التفاعل المباشر والجاد من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع المطالب والشكاوى الجماهيرية ، وحرصه على سرعة إيجاد حلول عملية على أرض الواقع .

قامت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن وكيل الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكثفة ، والتى أسفرت عن تحرير 116 مخالفة تموينية متنوعة .

