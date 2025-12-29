قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
ترمب يعلن تقدما كبيرا نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة
طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
الشناوي أم شوبير.. من الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟
نصائح مفيدة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات
وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات
مستمع من الطراز الأول.. وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الرقي
محافظات

أخبار أسوان.. لقاءات مع وزراء التنمية المحلية والإسكان وتفاعل مع المطالب الجماهيرية وندوات توعية وضبط مخالفات تموينية

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاحد الموافق : 28/12/2025 أحداث متنوعة .

فقد استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اللواء دكتورة إسماعيل كمال محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة فى إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع المحافظين لمتابعة التكليفات الرئاسية فى مختلف الملفات الخدمية التى تمس حياة المواطنين.

محافظ أسوان يعرض المستجدات بملفات المخلفات والتعديات وحياة كريمة على وزيرة التنمية المحلية
استقبل المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة وتعزيز أوجه التعاون ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، بحضور مسئولى الوزارة ومحافظة أسوان من أجل مواجهة جادة لحل المشاكل المتراكمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى .

وفى مستهل اللقاء رحب المهندس شريف الشربينى ، باللواء دكتور إسماعيل كمال ، مثمناً التعاون بين الوزارة والمحافظة ، وأكد وزير الإسكان على كامل الدعم لمحافظة أسوان من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة أسوان في إطار الرؤية الإستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية بصعيد مصر .

محافظ أسوان يعرض على وزير الإسكان أبرز التحديات بمياه الشرب والصرف الصحي.. صور

نظمت مديرية العمل بأسوان ندوة توعوية موسعة للعاملين بشركات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان ، وذلك للتعريف بقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والقرارات الوزارية المنفذة له ، وتناولت الندوة شرح وافى لأهم مواد قانون العمل الجديد ، وخاصة ما يتعلق بالإجازات الرسمية والمواسم والأعياد ، ومواعيد العمل ، ونظم التشغيل الإضافى ، إلى جانب الواجبات والحقوق المقررة للعاملين.


عمل أسوان تنظم ندوة موسعة للعاملين بالطاقة الشمسية للتوعية بالقانون الجديد

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية ومسئولى الشركات والمديريات المختصة بالتدخل الفورى مع أى مشكلات يتم رصدها عبر وسائل التواصل المختلفة أو أثناء جولاته الميدانية ، وكذلك خلال اللقاءات الجماهيرية الدورية .

ويأتى ذلك فى إطار التفاعل المباشر والجاد من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع المطالب والشكاوى الجماهيرية ، وحرصه على سرعة إيجاد حلول عملية على أرض الواقع .

محافظ أسوان يترجم شكاوى المواطنين إلى حلول فورية بتدخلات عاجلة وتكامل خدمى شامل

قامت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن وكيل الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكثفة ، والتى أسفرت عن تحرير 116 مخالفة تموينية متنوعة .

تموين أسوان: تحرير 116 مخالفة تموينية ضمن سلسلة حملات رقابية مكبرة لضبط الأسواق والمخابز

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث عام 2026

وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث عام 2026

الراحة المطلقة

عالم بالأوقاف يحذر: الراحة المطلقة تتحول إلى دعة والإنسان خُلق ليعيش في كبد

الوقاية من السحر والحسد

التزم بها يوميا.. عالم أزهري يقدم روشتة علاجية للوقاية من السحر والحسد

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

رمضان 2026 .. لقطات من مسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

تجربة جديدة تبهر جمهور رمضان 2026.. دُرّة تكشف عن شخصية ميادة في «علي كلاي»

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

