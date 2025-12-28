عمل أسوان تنظم ندوة موسعة للعاملين بالطاقة الشمسية للتوعية بالقانون الجديد

نظمت مديرية العمل بأسوان ندوة توعوية موسعة للعاملين بشركات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان ، وذلك للتعريف بقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والقرارات الوزارية المنفذة له ، وتناولت الندوة شرح وافى لأهم مواد قانون العمل الجديد ، وخاصة ما يتعلق بالإجازات الرسمية والمواسم والأعياد ، ومواعيد العمل ، ونظم التشغيل الإضافى ، إلى جانب الواجبات والحقوق المقررة للعاملين.

ويأتي ذلك بناءاً على توجيهات محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تم إستعراض أحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، وسبل ضمان حقوقهم داخل بيئة العمل ، وشارك فى أعمال الندوة محمد سعد مدير إدارة رعاية القوى العاملة بمديرية العمل بأسوان ، وعبد الحليم محمود مدير مكتب عمل أسوان حيث قدما شرح تفصيلى لمواد القانون ، وتم الرد على استفسارات العاملين بما يسهم فى رفع الوعى القانونى لديهم.

جهود متنوعة

ومن جانبه أكد محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان بأن عقد هذه الندوة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل ومحافظ أسوان بتكثيف ندوات التوعية للعمال داخل مواقع العمل المختلفة .

وأشار إلى أن هذه الندوات تستهدف تعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم ، وتعزيز ثقافة الإلتزام بالقوانين بما يحقق الإستقرار الوظيفى ويدعم بيئة العمل الآمنة والمستدامة ، خاصة فى المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان .