شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
عمل أسوان تنظم ندوة موسعة للعاملين بالطاقة الشمسية للتوعية بالقانون الجديد

محمد عبد الفتاح

نظمت مديرية العمل بأسوان ندوة توعوية موسعة للعاملين بشركات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان ، وذلك للتعريف بقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والقرارات الوزارية المنفذة له ، وتناولت الندوة شرح وافى لأهم مواد قانون العمل الجديد ، وخاصة ما يتعلق بالإجازات الرسمية والمواسم والأعياد ، ومواعيد العمل ، ونظم التشغيل الإضافى ، إلى جانب الواجبات والحقوق المقررة للعاملين.

ويأتي ذلك بناءاً على توجيهات محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تم إستعراض أحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، وسبل ضمان حقوقهم داخل بيئة العمل ، وشارك فى أعمال الندوة محمد سعد مدير إدارة رعاية القوى العاملة بمديرية العمل بأسوان ، وعبد الحليم محمود مدير مكتب عمل أسوان حيث قدما شرح تفصيلى لمواد القانون ، وتم الرد على استفسارات العاملين بما يسهم فى رفع الوعى القانونى لديهم.

جهود متنوعة 

ومن جانبه أكد محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان بأن عقد هذه الندوة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل ومحافظ أسوان بتكثيف ندوات التوعية للعمال داخل مواقع العمل المختلفة .

وأشار إلى أن هذه الندوات تستهدف تعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم ، وتعزيز ثقافة الإلتزام بالقوانين بما يحقق الإستقرار الوظيفى ويدعم بيئة العمل الآمنة والمستدامة ، خاصة فى المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان .

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

.بدء اجتماع إسكان الشيوخ بحضور وزير الإسكان لمناقشة خطة عمل الوزارة

بحضور شريف الشربيني..بدء اجتماع لجنة إسكان الشيوخ لمناقشة خطة عمل الوزارة

النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ

المصريين الأحرار يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: جنود بمعركة البناء

النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو مجلس النواب

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

