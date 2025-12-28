قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تموين أسوان: تحرير 116 مخالفة تموينية ضمن سلسلة حملات رقابية مكبرة لضبط الأسواق والمخابز

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قامت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن وكيل الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكثفة ، والتى أسفرت عن تحرير 116 مخالفة تموينية متنوعة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية المستمرة بمختلف المراكز والمدن بشأن تكثيف سلسلة الحملات الرقابية المكبرة على الأسواق والمخابز البلدية ، وتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والمجمعات الإستهلاكية لضبط جودة الخبز المنتج ، وإحكام السيطرة على حركة الأسعار ، ومنع أى تلاعب بالحصص التموينية أو ممارسات الغش والإحتكار التى تؤدى إلى خلق سوق سوداء للحفاظ على الصحة العامة وحقوق المواطنين .

وأسفرت الحملات عن ضبط 63 مخالفة في مجال المخابز البلدية شملت التوقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد من الدقيق ، وعدم وجود قوائم أسعار أو موازين ، وسوء النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ، والتصرف فى كميات من الدقيق ، وإثبات مبيعات وهمية ، وعدم وجود سجل الزيارات .

جهود متنوعة

وفى مجال الأسواق تم تحرير 53 محضر جنح ضد المخالفين، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ، وإدارة منشآت بدون ترخيص ، وعدم حمل شهادات صحية ، ووجود سجلات تجارية غير مستوفاة ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، فضلاً عن مخالفات خاصة بالمواد البترولية والبوتاجاز ، وتجميع الدقيق البلدي المخصص للمخابز ، وتجميع البطاقات التموينية بالمخالفة للقانون .

وأكد مدير التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، وفى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة التموينية ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير سلع آمنة وصالحة للمواطنين، وعدم التهاون مع أى تجاوزات تمس الأمن الغذائى أو الصحة العامة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

