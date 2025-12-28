تموين أسوان: تحرير 116 مخالفة تموينية ضمن سلسلة حملات رقابية مكبرة لضبط الأسواق والمخابز

قامت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن وكيل الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكثفة ، والتى أسفرت عن تحرير 116 مخالفة تموينية متنوعة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية المستمرة بمختلف المراكز والمدن بشأن تكثيف سلسلة الحملات الرقابية المكبرة على الأسواق والمخابز البلدية ، وتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والمجمعات الإستهلاكية لضبط جودة الخبز المنتج ، وإحكام السيطرة على حركة الأسعار ، ومنع أى تلاعب بالحصص التموينية أو ممارسات الغش والإحتكار التى تؤدى إلى خلق سوق سوداء للحفاظ على الصحة العامة وحقوق المواطنين .

وأسفرت الحملات عن ضبط 63 مخالفة في مجال المخابز البلدية شملت التوقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد من الدقيق ، وعدم وجود قوائم أسعار أو موازين ، وسوء النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ، والتصرف فى كميات من الدقيق ، وإثبات مبيعات وهمية ، وعدم وجود سجل الزيارات .

جهود متنوعة

وفى مجال الأسواق تم تحرير 53 محضر جنح ضد المخالفين، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ، وإدارة منشآت بدون ترخيص ، وعدم حمل شهادات صحية ، ووجود سجلات تجارية غير مستوفاة ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، فضلاً عن مخالفات خاصة بالمواد البترولية والبوتاجاز ، وتجميع الدقيق البلدي المخصص للمخابز ، وتجميع البطاقات التموينية بالمخالفة للقانون .

وأكد مدير التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، وفى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة التموينية ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير سلع آمنة وصالحة للمواطنين، وعدم التهاون مع أى تجاوزات تمس الأمن الغذائى أو الصحة العامة.