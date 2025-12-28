قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يترجم شكاوى المواطنين إلى حلول فورية بتدخلات عاجلة وتكامل خدمى شامل

محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية ومسئولى الشركات والمديريات المختصة بالتدخل الفورى مع أى مشكلات يتم رصدها عبر وسائل التواصل المختلفة أو أثناء جولاته الميدانية ، وكذلك خلال اللقاءات الجماهيرية الدورية .

ويأتى ذلك فى إطار التفاعل المباشر والجاد من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع المطالب والشكاوى الجماهيرية ، وحرصه على سرعة إيجاد حلول عملية على أرض الواقع .

وفى هذا السياق تم متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمركز شباب قرية المضيق بمركز نصر النوبة ، والتى بلغت نسبة التنفيذ بها 78%، ويتم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير ضمن المشروعات المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى  " حياة كريمة " بما يسهم فى توفير خدمات شبابية ورياضية متكاملة لأهالى القرية ، وفى القطاع الصحى تم الدفع بالقوافل الطبية المتكاملة إلى قرية المضيق ، والتى تضم مختلف التخصصات الطبية .

إلى جانب صرف العلاج بالمجان ، والعمل على تلبية إحتياجات المواطنين من الأدوية المختلفة ، وذلك فى إطار دعم المنظومة الصحية بالمناطق الأكثر إحتياجاً ، كما تعاملت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان مع شكوى أهالى قرية المالكى بنصر النوبة ، والخاصة بالغابة الشجرية بالقرية حيث تستوعب الغابة جميع تصرفات محطة المعالجة بطاقة 4 آلاف متر مكعب يومياً بنظام الرى بالغمر ، وتبلغ المساحة المنزرعة بها 20 فدان من أشجار الكايا والمحاصيل العلفية والشتلات المتنوعة .

وفى هذا الصدد كلف محافظ أسوان معاونه اللواء ياسر عبد الشافى برئاسة لجنة مشتركة ، قامت بالمرور الميدانى ومعاينة محطة المعالجة على الطبيعة ، حيث تبين أن أحواض التجميع للصرف والأكسدة مقامة على مساحة 50 فدان ، وجارى حالياً العمل على توفيق أوضاع محطة المعالجة بشكل متكامل بما يضمن التشغيل الآمن والحفاظ على البيئة والصحة العامة .

وفيما يتعلق بشكوى أهالى قرية سلوا قبلى بمركز كوم أمبو بشأن عدم تشغيل وحدة التضامن الإجتماعى الجديدة فقد تم المتابعة الميدانية لموقع الوحدة والتى تم إنشاؤها ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للمحافظة بتكلفة 2.5 مليون جنيه ، وتتكون من طابق أرضى يضم صالة إستقبال للجمهور ومكاتب إدارية وأوفيس ودورات مياه ، وجارى تلافى بعض الملاحظات الفنية تمهيداً لدخولها الخدمة ، وأن وحدة التضامن الإجتماعى بسلوا قبلى تقدم حالياً كافة الخدمات والأنشطة التى تكفلها الوزارة من خلال المبنى القائم بالقرية دون أى تقصير ، ولا يتحمل المواطنون أى أعباء إضافية ، كما لا تتأثر جودة الخدمات المقدمة بإفتتاح المبنى الجديد من عدمه .

جهود متنوعة 

وفى نفس الوقت تم التعامل مع مناشدات بعض المزارعين بقرية وادى الصعايدة بمركز إدفو حول إزالة الحظائر ومنع بنائها على الأراضى الزراعية ، فقد تم التنسيق بين مديرية الزراعة والمراقبة العامة للتنمية والتعاون بمصر العليا ، وتم التنبيه على المزارعين بعدم إقامة أى حظائر إلا وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة وبعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة ، وتم بذلك إنهاء المشكلة ، وتقدم بعض المنتفعين بطلبات رسمية لإقامة حظائر على الأراضى الخاصة بهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع الأمر إلى الجهات المختصة للبت فيه .

وتم كذلك التعامل بجدية مع شكوى أهالى قرية الجعافرة بمركز دراو بنزح وشفط كميات المياه المتراكمة بالشوارع وأيضاً ببيارات وطرنشات الصرف الصحى الخاصة بأهالى القرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث أن هذه المياه ناتجة بالشوارع عن إنخفاض مستوى الأرض عن باقى القرية ، ويتم ذلك لحين الإنتهاء من تشغيل مشروع الصرف الصحى الذى سوف يقضى على المشكلة بشكل نهائى .

وفى السياق ذاته تم التعامل الفورى مع عدد من الشكاوى الجماهيرية المتعلقة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق، إلى جانب رفع المخلفات والقمامة بعدد من المناطق والأحياء السكنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، فى إطار حرص محافظة أسوان على تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

