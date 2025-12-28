وزير التموين: مخزون السلع الإستراتيجية في البلاد آمن

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السلع الاستراتجية في البلاد بشكل أمن ويفوق الستة أشهر بشكل عام قائلاً: "المخزون الاستراتيجي من السلع بشكل عام يفوق الستة أشهر.

وتابع وزير التموين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار: وفيما يخص سلعة القمح يغطي 5.5 شهر بزيادة عن العام السابق في القمح المحلي فالعام الماضي وصلنا لمشتريات أكثر من 4 مليون طن من السوق المحلي بزيادة 17% عن العام السابق ولدينا رغبة.

كما نستهدف زيادة ذلك بنسبة 17% أخرى سنويا ومن ثم تراجعت فاتورة استيراد القمح تراجعت بشكل كبير بيفوق 400 مليون دولار.

واستكمل: “لدينا نفس الرغبة في موسم العام الجاري ووضعنا سعر مميز 2350 جنيها لإردب القمح ونستهدف 17% قد نصل إلى 5 مليون طن من مشتريات القمح المحلي”.