الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية

جانب من الافتتاح
إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية السجل التجاري بالغرفة التجارية بالقليوبية.

 
وخلال الافتتاح، أجرى وزير التموين جولة تفقدية داخل المكتب، اطّلع خلالها على التجهيزات الفنية والتكنولوجية الحديثة التي تم إدخالها لتيسير حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية على الخدمات المختلفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.


واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من مسؤولي جهاز تنمية التجارة الداخلية والعاملين بالمكتب حول طبيعة الخدمات التي يقدمها السجل التجاري، والتي تشمل استخراج وتحديث السجلات التجارية، وإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات المميكنة، فضلًا عن آليات العمل الجديدة الهادفة إلى تقليل زمن تقديم الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الدقة والشفافية.


وأكد الدكتور شريف فاروق، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، باعتبارها من أهم المنافذ الخدمية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين والتجار والمستثمرين، مشددًا على أن تحسين جودة الخدمة وسرعة إنجازها يمثلان أولوية قصوى ضمن استراتيجية الدولة لبناء جهاز إداري كفء ومتطور.


وأشار الوزير إلى أن إنشاء مكاتب سجل تجاري مميزة داخل مقار الغرف التجارية يسهم في تقديم خدمات متكاملة للتجار في مكان واحد، ويدعم مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة المجتمع التجاري في المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في هذا النموذج بعدد من المحافظات.


ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية أن افتتاح المكتب المميز ببنها يُعد إضافة نوعية للبنية الخدمية بالمحافظة، ويسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس، في ظل التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة.


جدير بالذكر أن المركز مقام على مساحة 500 متر، ويجميع هذه الوزارات والهيئات تحت سقف واحد ويعمل بنظام الاستدعاء الرقمي وتم توفير قاعات  بمستوى عالي من التجهيز وجميعها مكيفه لراحة الزائرين، وهي  تعمل بنظام رقمنه كامل ونظام أرشيف إلكتروني كامل وتقدم جميع التسهيلات للخدمات وتتميز بالشفافية والدفع الالكتروني والدفع اون لاين بالفيزا أو نقدي.

