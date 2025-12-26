قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفحة الرسمية لـ ليفربول : اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار
جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا: أثق في جميع اللاعبين ومشوار البطولة طويل
التموين: نواصل العمل الميداني والتحول الرقمي لضبط الأسواق ودعم المواطنين

محمد صبيح

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، أسبوعًا حافلًا بالأنشطة والتحركات الميدانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة لتوافر السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب دفع ملف التحول الرقمي وتحديث منظومات العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها.

وافتتح الدكتور شريف فاروق، يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سوق اليوم الواحد بمنطقة حدائق الأهرام، ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة الأسواق المخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث يضم السوق مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة. كما تابع الوزير، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعمال 19 سوقًا لليوم الواحد بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، للتأكد من انتظام العمل وتوافر السلع وجودتها.

إطلاق القافلة الإغاثية رقم (15) إلى قطاع غزة

وقررت الوزارة الوقف المؤقت لنشاط مصنع الشركة المصرية لتعبئة الغازات السائلة (جازفيل) بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، بعد رصد مخالفات تم تداولها عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لحين تصويب الأوضاع، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب.

و أعلنت وزارة التموين، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إطلاق القافلة الإغاثية رقم (15) إلى قطاع غزة، يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، استمرارًا للدور المصري الريادي وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الاستهداف، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشارك وزير التموين في المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية، الذي نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس، حيث ترأس الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «الثورة الرقمية وتأثيراتها التكنولوجية»، بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وصنّاع القرار في القطاعات المصرفية والمالية والتكنولوجية.

واستقبل الدكتور شريف فاروق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، المهندسة مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر، لبحث آليات التعاون المشترك في عدد من المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروعات التحول الرقمي، ومنظومة التتبع (Track & Trace)، والكارت الموحد.

وأعلنت الوزارة عن إعداد ونشر ملخص شامل لأبرز إنجازاتها خلال عام 2025، والتي عكست جهود تطوير الخدمات التموينية ودمج التقنيات الحديثة، بما يحقق سهولة الحصول على الخدمة ويدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية بين الجهات الوطنية المصدرة للبيانات، بحضور وزير التموين وعدد من الوزراء المعنيين، بهدف تحسين جودة البيانات الرسمية وضمان اتساقها وفق المعايير الدولية.

واختتمت الوزارة أسبوعها بافتتاح الدكتور شريف فاروق، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مكتب السجل التجاري المميز بمدينة بنها، حيث تفقد التجهيزات الفنية والتكنولوجية الحديثة، التي تسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية على الخدمات، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.

وزارة التموين الدعم الدكتور شريف فاروق سوق اليوم الواحد

