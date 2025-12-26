تموين قنا: ضبط سلع غذائية فاسدة خلال حملة رقابية مكثفة بـ نقادة| صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملة رقابية موسعة على الأسواق والمحال التجارية بمركز نقادة، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة، التي نفذتها إدارة تموين نقادة برئاسة ياسر قرقار، مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي التموين، عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل عدد من محال البقالة، شملت 485 زجاجة مشروبات غازية متنوعة، و123 كيس شيبسي، و195 عبوة بسكويت بالشوكولاتة، إلى جانب 55 كيس باتيه بحشوات مختلفة، و14 عبوة زبادي بنكهات متنوعة، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، بأن صحة وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات المديرية، وأن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي بكافة مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين، لضبط الأسواق ومنع تداول السلع الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات.

وشدد القط، على أن المديرية لن تتهاون مع أي محاولات للغش التجاري أو التلاعب بقوت المواطنين، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المستهلك وضمان وصول سلع آمنة للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المنظمة لهذا الشأن.