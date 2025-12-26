تواصل أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق والإنارة بمراكز محافظة قنا| صور

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال قنا، جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال استكمال أعمال الصيانة العامة والنظافة ورفع كفاءة الطرق، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

وشهدت المدينة تنفيذ أعمال نظافة عامة شملت رفع المخلفات وقص وتهذيب الأشجار بطريق مصر–أسوان، وذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية وتحقيق عوامل السلامة والأمان لمستخدمي الطريق، فضلًا عن إضفاء مظهر جمالي يليق بالمدخل الرئيسى للمدينة.

وواصل قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، تنفيذ خطة الصيانة الدورية خلال الأسبوع الجاري، حيث تم تركيب وصيانة عدد من كشافات الإنارة بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية، شملت منطقة الأتوبيس، وشارع مدرسة التجارة، وشارع الكورنيش، والقنطرة، وشارع الجنينة، وأمام نادي الشرطة، وشارع 30 مارس، وشارع البوتاجاز القديم، وأمام نادي المعلمين، بالإضافة إلى مناطق خلف قصر البرنس وخلف بنك القاهرة، بما يعزز مستوى الإضاءة العامة ويرفع من معدلات الأمان خلال فترات الليل.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، استمرار تنفيذ هذه الأعمال بشكل دوري ومنتظم، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، وحرصًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية بكافة أحياء وشوارع المدينة.



وفى مركز دشنا، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة إنارة أعمدة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز عوامل السلامة المرورية بمختلف الطرق الحيوية.

واستكملت الوحدة المحلية أعمال صيانة وإنارة أعمدة طريق مصر–أسوان الزراعي بنطاق مركز ومدينة دشنا، بما يسهم في رفع كفاءة الإضاءة العامة على الطريق وتحقيق مستويات أعلى من الأمان لمستخدميه، لا سيما خلال فترات الليل، فضلًا عن تحسين المظهر العام للطريق.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بكافة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، وحرصًا على الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



