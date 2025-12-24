قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز علماء الأزهر الراحلين في 2025.. رحلت أجسادهم وبقي أثرهم
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
محافظات

قبل بدئها.. محافظ قنا يوجه بتحديد الموقف والمستهدف للموجة 28 لإزالة التعديات

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاستعدادات التنفيذية لانطلاق الموجة الثامنة والعشرين، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية؛ وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ الموجة السابعة والعشرين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي والحفاظ على حق الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والمقدم محمد الصدفي، إلى جانب عدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وممثلي جهات الولاية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف الإزالات.

تكثيف جهود إزالة التعديات 

وأكد محافظ قنا، أن تنفيذ الموجات المتتالية لإزالة التعديات يأتي نتاجًا لتقييم موضوعي ومستمر للمراحل السابقة.

وأشار إلى أن تراكم نسب الإنجاز التي تحققت خلال الموجات الماضية أسهم في الوصول إلى الموجة الـ28، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من إحكام السيطرة وتكثيف الجهود، خاصة في التعامل مع الحالات المتبقية التي لم يتم حسمها بالشكل المطلوب.

وشدد محافظ قنا، على أن تحديد المستهدف بدقة قبل بدء التنفيذ؛ يمثل الركيزة الأساسية لنجاح الموجة، لاسيما في ظل تعدد جهات الولاية وتنوع طبيعة التعديات.

وأكد أهمية توفير بيانات دقيقة وإحداثيات واضحة للحالات المستهدفة، مع ضرورة التنسيق المسبق بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن الاستخدام الأمثل لقوات ومعدات الإزالة، ويحقق أعلى معدلات الإنجاز.

ملف شامل بالمستهدفات

وأوضح محافظ قنا، أن كل جهة ولاية تتحمل المسؤولية الكاملة عن ملف التعديات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، مشددًا على ضرورة إعداد موقف شامل ومحدد بالمستهدفات قبل بدء الموجة، والدخول في كل مرحلة تنفيذية برؤية واضحة وخطة عمل محددة، بما يمنع تشتت الجهود ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار عبدالحليم، إلى أن استرداد الأرض لا يكتمل بمجرد تنفيذ الإزالة، وإنما يتطلب حسن إدارتها والتصرف فيها بالشكل القانوني السليم، محذرًا من تكرار حالات التعدي على الأراضي التي سبق استردادها.

وأكد أنه لن يتم استرداد أي قطعة أرض أكثر من مرة، وأن أي جهة ولاية تتقاعس عن استغلال الأرض أو تأمينها تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تعدٍ لاحق.

التصرف الفوري في الأراضي المستردة

ووجه محافظ قنا، بضرورة التصرف الفوري في الأراضي المستردة وفقًا لطبيعتها ومساحتها، سواء من خلال الطرح للاستغلال، أو إدخالها ضمن منظومة حق الانتفاع، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، مع الالتزام بالرجوع إلى الجهات المركزية المختصة لاعتماد آليات التصرف، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الأراضي.

وأضاف عبدالحليم، أنه سيتم عرض موقف واضح ومحدد بشأن أراضي جهات الولاية على لجنة استرداد أراضي الدولة، يتضمن التأكيد على عدم السماح بتكرار استرداد نفس الأراضي مرة أخرى، حفاظًا على الجهد المبذول، وترسيخًا لمبدأ المسؤولية المؤسسية، وضمان استدامة النتائج المحققة.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

كما أكد ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها، واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مشددًا على أنه لا تهاون في حق الدولة، وأن تطبيق القانون يتم بكل حزم حفاظًا على مقدرات الوطن.

