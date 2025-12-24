تحرير 38 مخالفة خلال حملة تموينية لضبط الأسواق في قنا

قاد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، حملة تموينية موسعة شملت مركز دشنا، لمتابعة الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

جاء ذلك، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، وضرورة إحكام السيطرة على المنظومة التموينية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت حملة المرور على عدد من المخابز البلدية بمركز دشنا، عن تحرير 25 مخالفة تموينية تنوعت ما بين “نقص وزن الخبز، عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية”.

واستكملت الحملة أعمالها بالمرور على الأسواق ومحطات الوقود، وأسفرت عن تحرير 10 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب تحرير 3 مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأسعار والقرارات المنظمة لتداول المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز.

وفي سياق متصل، قامت إدارة تموين قفط بالمرور على مراكز تعبئة السكر لمراجعة الأوزان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد التجار لعدم التزامه بالقوانين، بالإضافة إلى المرور على مصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز، حيث تم إجراء اختبارات للاسطوانات والتنبيه على إدارة المصنع بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والجودة والأوزان القانونية.

وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملات التموينية مستمرة ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين.

وشدد على أن الهدف الأساسي لمديرية التموين؛ هو خدمة المواطن أولًا، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحسين مستوى الأداء بالمخابز والمنشآت التموينية، وتحقيق الانضباط الكامل بالأسواق.

وأضاف القط، أن المديرية تعمل وفق خطة شاملة تستهدف تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بجميع مراكز المحافظة، لضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع، والالتزام بالأسعار المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، استمرار الجهود الرقابية لمديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على حماية حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

شارك في الحملة كل من: الدكتورة سحر عجاج وكيل مديرية التموين، أحمد جمال الدين مدير إدارة تموين دشنا، محمد أبو المجد رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، إلى جانب عدد من مفتشي الرقابة التموينية بإدارة تموين دشنا.