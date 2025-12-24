تعليم قنا تعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالي لمرحلتي الإعدادي والثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة الطالب المثالي لمرحلتي الإعدادي والثانوي والتي نفذها توجيه عام التربية الاجتماعية، تحت رعاية هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف سوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ الدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية.



وقال هانى عنتر الصابر، وكيل الوزارة التربية والتعليم بقنا، إن نتيجة مسابقة "المرحلة الاعدادية" أسفرت عن فوز الطالب يوسف أحمد كمال مدرسة اللغات بالألومنيوم إدارة نجع حمادى، والطالبة شهد عبدالحميد أحمد مدرسة فرشوط الاعدادية بنات إدارة فرشوط على المركز الأول، وحصل الطالب أحمد توفيق محمد مدرسة سيدي عبدالرحيم الإعدادية بنين إدارة قنا التعليمية.

وتابع الصابر، والطالبة بسملة حماده مدرسة منير تكلا ادارة نجع حمادى المركز الثانى، بينما فاز الطالب على محمد مدرسة الشهيد أحمد حاتم إدارة فرشوط، والطالبة نورهان ممدوح مدرسة الشهيد ابراهيم ادارة الوقف المركز الثالث.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جاءت نتيجة المرحلة الثانوية بفوز الطالب يوسف منتصر مدرسة الشهيد كمال إدارة أبوتشت، والطالبة شروق ياسر مدرسة الشهيد وسام إدارة فرشوط بالمركز الأول، والطالب مصطفى منتصر مدرسة الشهيد وسام ادارة فرشوط، والطالبة سارة أحمد نبيل مدرسة السيدة زينب إدارة قنا المركز الثاني، والطالب عبدالمعز حسن مدرسة مدرسة أبوبكر الصديق إدارة قنا، والطالبة روان شريف مدرسة نجع حمادى الثانوية ادارة نجع حمادى المركز الثالث.

وأعرب الصابر، عن سعادته بتتويج طلاب تعليم قنا من مختلف الإدارات التعليمية، والذي يعكس ما يتمتع به طلاب قنا من تميز وتفوق، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة دعم مستمر للأنشطة التربوية، وحرص دائم على تنمية المهارات القيادية والسلوكية لدى الطلاب، وأن المديرية تحرص على تقديم كل سبل الدعم التي تُسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب.



