قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقديرات إسرائيلية بفرض ترامب الموقف الأمريكي على نتنياهو بشأن غزة
وزير الخارجية: مصر لم تبتز أحدًا ولم نقبض مقابل استقبال اللاجئين
دليل محاسبة موحد لدعم القطاع الخاص.. المالية تعرض ملامح خطة الإصلاحات الضريبية والجمركية
ماذا فعلت وزارة التخطيط في 2025؟.. تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الحكومة تحدد حالات حذف الأسر من التموين.. ما هي معايير الدعم؟

بطاقات التموين
بطاقات التموين
إسراء عبدالمطلب

تتصدر عملية تحديث بيانات بطاقات التموين وحذف غير المستحقين اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة، في ظل توجه الحكومة نحو تحسين منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا. 

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية حزمة من القرارات الجديدة تهدف إلى تنقية قاعدة بيانات المستفيدين، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتقليل الهدر المالي في منظومة الدعم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير برامج الدعم، التي تتضمن التأكد من استهداف الدعم للفئات الفعلية المستحقة، بناءً على معايير دقيقة تتعلق بالدخل والملكية والإنفاق، مع الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشفافية والكفاءة.

ويعد مشروع الكارت الموحد، الذي تم إطلاقه تجريبياً في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، أحد أبرز أدوات الحكومة لتحقيق هذا الهدف، إذ يتيح تسجيل ومراجعة بيانات المستفيدين بدقة عالية.

الشروط والأسباب الجديدة لحذف بطاقات التموين

حددت وزارة التموين عدة حالات تؤدي إلى إيقاف أو حذف بطاقة التموين، لضمان استهداف الدعم بشكل صحيح، ومن أبرز هذه الحالات:

  • وجود أرقام قومية غير صحيحة على البطاقات.
  • استمرار إدراج المتوفين ضمن البطاقات وصرف الدعم لهم.
  • وجود أفراد غير ذوي صلة بالأسرة على البطاقة.
  • الإقامة خارج البلاد لفترات طويلة دون وجه حق.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، ومنع أي استغلال أو تكرار غير قانوني للبطاقات التموينية.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2025

أكدت وزارة التموين أن تحديث بيانات بطاقة التموين بات ضرورة لضمان استمرار الدعم، ويشمل ذلك تسجيل رقم الهاتف المحمول لرب الأسرة، بما يضمن وصول رسائل التحقق عبر خدمة «بون صرف الخبز». ويمكن تحديث البيانات من خلال:

  • التوجه إلى مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات.
  • استخدام موقع دعم مصر الإلكتروني، بإدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقماً وتسجيل رقم الهاتف المحمول باسم رب الأسرة.

خطوات تحديث البيانات على موقع دعم مصر

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لدعم مصر.
  • إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا.
  • تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة.
  • في حال كان الرقم مسجلاً بالفعل، يتم التحديث بنجاح تلقائيًا.
  • إذا لم يكن الرقم مسجلاً باسم صاحب البطاقة، يجب تسجيله أولًا لدى إحدى شركات الاتصالات قبل استكمال العملية.

البرامج الداعمة للمواطنين وفق معايير دقيقة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تقدم برامج دعم متنوعة للطبقات محدودة ومتوسطة الدخل، تشمل السلع التموينية والخبز والإسكان والتعليم والصحة، مع التركيز على ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الكارت الموحد يمثل أداة حوكمة رقمية متقدمة، تتيح تسجيل ومراجعة بيانات المستحقين وفق معايير موضوعية، مع إمكانية التوسع مستقبليًا نحو الدعم النقدي، بعد التأكد من شمول قاعدة البيانات لكل المستحقين وغير المستحقين.

وأكد الحمصاني أن معيار الاستحقاق يعتمد على مستوى الدخل والظروف المعيشية، وليس عدد أفراد الأسرة أو امتلاك سيارة، مشدداً على أن الهدف الوحيد هو تنقية قاعدة البيانات دون المساس بأي أسرة مستفيدة حالياً. وأوضح أن الحكومة تراعي الظروف المعيشية للأسر في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، لضمان دعم فعال ومرن لكل مستحق.

بهذا الشكل، يشكل التقرير رؤية شاملة وواضحة حول الإجراءات الجديدة لتنقية بطاقات التموين، وخطط الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع التركيز على التكنولوجيا الرقمية والمعايير الموضوعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

بطاقات التموين التموين وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

مترو الأنفاق

شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق

ترشيحاتنا

الدولار

ضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه

المتهمين

الداخلية تنقذ 19 طفلا من عصابات التسول بالقاهرة

المتهم

سقوط المتهم بالتـ.حرش بطالبات مدرسة بالعريش

بالصور

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد