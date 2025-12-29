قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل

أحمد زهران

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، سوق اليوم الواحد في شارع الملك فيصل، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

حيث يوفر السوق، الذي يقام بأرض المطاحن، احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، ومنتجات الأجبان والألبان، إلى جانب اللحوم والدواجن، والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة.

وتأتي مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، كإحدى أبرز المبادرات التي شهدتها أحياء ومراكز المحافظة، مؤخرًا، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، إذ تعمل على إيصال السلع مباشرة من المنتجين إلى المستهلكين دون المرور بالحلقات الوسيطة، مما يسهم في زيادة المعروض وتقديم السلع بأسعار تنافسية.

