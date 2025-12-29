وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، سوق اليوم الواحد في شارع الملك فيصل، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

حيث يوفر السوق، الذي يقام بأرض المطاحن، احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، ومنتجات الأجبان والألبان، إلى جانب اللحوم والدواجن، والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة.

وتأتي مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، كإحدى أبرز المبادرات التي شهدتها أحياء ومراكز المحافظة، مؤخرًا، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، إذ تعمل على إيصال السلع مباشرة من المنتجين إلى المستهلكين دون المرور بالحلقات الوسيطة، مما يسهم في زيادة المعروض وتقديم السلع بأسعار تنافسية.