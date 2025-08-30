قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالمستندات.. ننشر إجراءات الضرائب لزيادة الحصيلة خلال العام المالي الماضي
أنور: قطاع المكملات الغذائية صناعة استراتيجية تستهدف مليار دولار صادرات
توقعات بفوز كاسح للشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب القراء
بث مباشر.. الأزهر يطلق يوم السرد القرآني وختم المصحف كاملاً في جلسة واحدة
الداخلية تكشف تفاصيل هروب نزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بالمقطم
المالية: 35% زيادة فى الإيرادات الضريبية نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال
المالية: ندعم الفئات الأقل دخلاً بمبادرات علاجية وإسكانية| تفاصيل
المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
وزير المالية: ارتفاع إيرادات الضرائب لـ 2.204 تريليون جنيه بزيادة 35%
ثغرة صادمة في واتساب.. اختراق صامت يهدد مستخدمي آيفون وماك

شيماء عبد المنعم

أعلن تطبيق واتساب عن إصلاح ثغرة أمنية في نسختيه على نظامي iOS وmacOS، جرى استغلالها في هجمات “يوم الصفر” موجهة ضد عدد محدود من المستخدمين.

وأوضحت الشركة أن الثغرة، المصنفة تحت الرمز CVE-2025-55177، وتعرف باسم “zero-click”، أثرت على واتساب لنظام iOS قبل الإصدار 2.25.21.73، وواتساب بزنس لنظام iOS قبل الإصدار 2.25.21.78، وواتساب لنظام macOS قبل الإصدار 2.25.21.78.

وقالت واتساب في بيان أمني صدر الجمعة: “عدم اكتمال تفويض رسائل مزامنة الأجهزة المرتبطة في واتساب، قد يسمح لمستخدم غير ذي صلة بتفعيل معالجة محتوى من رابط URL عشوائي على جهاز الضحية”.

وأضافت الشركة: “نقدر أن هذه الثغرة، بالاقتران مع ثغرة أخرى على مستوى نظام التشغيل في منصات آبل CVE-2025-43300، ربما استغلت في هجوم متطور للغاية استهدف مستخدمين محددين بعناية”.

وكانت شركة آبل قد أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر تحديثات طارئة لمعالجة ثغرة CVE-2025-43300، مؤكدة أن الخلل جرى استغلاله في “هجوم شديد التعقيد”.

ورغم أن كلا من واتساب وآبل لم ينشرا بعد تفاصيل إضافية عن طبيعة الهجمات، قال دونكا أو كيربيل، رئيس مختبر الأمن في منظمة العفو الدولية، إن واتساب أبلغ بالفعل بعض المستخدمين خلال الـ 90 يوما الماضية بأنهم كانوا هدفا لحملة تجسس متقدمة باستخدام برامج تجسس.

وجاء في التنبيهات الأمنية التي وجهتها واتساب للأشخاص المحتمل تأثرهم: “أجرينا تغييرات تمنع وقوع هذا الهجوم عبر واتساب، ومع ذلك قد يبقى نظام تشغيل جهازك مخترقا بفعل البرامج الخبيثة أو عرضة لهجمات أخرى”.

ونصحت واتساب المستخدمين الذين تلقوا هذه الإشعارات بإجراء إعادة ضبط المصنع لأجهزتهم، والحرص على إبقاء نظام التشغيل والتطبيقات محدثة باستمرار.

يذكر أن واتساب كان قد أصلح في مارس الماضي ثغرة “يوم صفر” أخرى، بعد تقارير من باحثين في Citizen Lab بجامعة تورنتو، استغلت لتثبيت برنامج التجسس Graphite التابع لشركة Paragon.

وقال متحدث باسم واتساب لموقع BleepingComputer آنذاك: “أوقف واتساب حملة تجسس نفذتها شركة Paragon واستهدفت عددا من المستخدمين، من بينهم صحفيون وأعضاء من المجتمع المدني، وقد تواصلنا مباشرة مع الأشخاص الذين نعتقد أنهم تأثروا بالهجوم”.

واتساب ثغرة واتساب اختراق واتساب

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الدكتور محمد البلاصي

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

اتحاد الصناعات

اتحاد الصناعات يستقبل مجلس القطن والكاجو الإيفواري لتعزيز التعاون الصناعي والزراعي

مالية

وزير المالية: 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب و1.3مليار جنيه لإحلال المركبات

الماليه

بالمستندات .. المالية تعلن تفاصيل الأداء المالي عن العام الماضي

بالصور

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

