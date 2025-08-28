قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
مصر وقطر تتفقان على تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي في مذكرة تفاهم مشتركة
ضخ حزمة استثمارية قطرية بـ7.5 مليار دولار.. وزير الخارجية يكشف التفاصيل
الحوثي ينفي استهداف قياداته: العدوان الصهيوني على صنعاء فاشل
الآلاف يتوافدون على دير مارجرجس بميت دمسيس للاحتفال بالعيد السنوي
الاحتلال يقصف مواقع رئاسية وعسكرية للحوثيين في قلب صنعاء
تطوير برامج تدريبية بين مصر وماليزيا لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم قطار وجرار غربي الإسكندرية
حالة الطقس غدا.. فرص أمطار على بعض المناطق والعظمى في القاهرة 35
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ميزة "مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي" الجديدة في واتساب: ما هي وكيف تستخدمها؟

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

هل سبق وأن توقفت أثناء كتابة رسالة على واتساب مترددا في ما إذا كانت كلماتك رسمية أكثر من اللازم، أو مطولة، أو تفتقر إلى الجاذبية؟ واتساب يقدم لك الحل الذكي وهي ميزة "مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي” AI Writing Help، أداة مبتكرة تساعدك في صياغة رسائلك بأسلوب أكثر وضوحا وجاذبية قبل الضغط على زر "إرسال".

ما هي ميزة “مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي”؟

أعلنت واتساب مؤخرا عن ميزة “مساعد الكتابة”، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة الرسائل، تدقيقها لغويا، أو تعديل نبرة النص بحسب الحاجة، وكل ذلك من داخل التطبيق نفسه.

سواء كنت تكتب رسالة تحتاج إلى أن تكون أكثر مهنية، أو خفيفة الظل، أو مشجعة، أو ببساطة أكثر وضوحا، تقدم لك الميزة مقترحات جاهزة ومحسنة بضغطة زر.

ميزة "مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي” AI Writing Help

كيف يمكن تفعيل الميزة واستخدامها؟

1. لتفعيل الميزة، توجه إلى إعدادات واتساب وفعل “مساعد الكتابة”، حيث تكون معطلة افتراضيا.
2. بعد التفعيل، ستلاحظ ظهور أيقونة قلم بدلا من زر الملصقات أثناء كتابة الرسائل في الدردشات الفردية أو الجماعية.

3. بالنقر على القلم، يبدأ المساعد الذكي بتقديم اقتراحات لرسالتك عبر عدة أنماط:

- الرسمي: لنبرة مهنية ومحترفة

- الظريف: مليء بالتلاعبات اللفظية والنكات

- الداعم: بصيغة مشجعة وتعاطفية

- إعادة الصياغة: نص أكثر وضوحا

- التدقيق اللغوي: لتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية

4. يمكنك بعدها اختيار أحد الاقتراحات أو تعديلها أو الاكتفاء بنصك الأصلي.

تعتمد الميزة على تقنية “المعالجة الخاصة” من ميتا، والتي تعالج الرسالة بشكل آمن في السحابة دون أن يتمكن أحد لا واتساب ولا ميتا ولا أي طرف ثالث من قراءة النص الأصلي أو الاقتراحات الناتجة.

كما لا يتم تخزين أي نص، ولا يسجل أي هوية، وتحذف الاقتراحات مباشرة بعد عرضها للمستخدم.

الميزة متاحة حاليا باللغة الإنجليزية، وبدأ طرحها في الولايات المتحدة وعدد محدود من الدول، مع خطة لتوسيع نطاقها لتشمل لغات ومناطق أخرى لاحقا هذا العام.

خطوة جديدة نحو الذكاء الاصطناعي

بهذه الميزة، تنتقل واتساب من مجرد تطبيق للمراسلة إلى أداة مساعدة ذكية في الكتابة، تناسب الجميع من المحترفين الذين يرغبون في تحسين تواصلهم العملي، إلى من يبحث عن عبارة فكاهية أو نغمة مشجعة لرسالة شخصية.

كما تمثل دعما إضافيا للمستخدمين الذين يكتبون بلغة ثانية، فتمنحهم ثقة أكبر دون قلق بشأن النبرة أو الأخطاء اللغوية.

