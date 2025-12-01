قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك
علاج الكوابيس المزعجة.. 7 سنن نبوية قبل النوم تحميك من شر الشياطين
الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
توك شو

عمرو الليثي يقبّل رأس ويد «أم الأكفاء» تقديرا لتضحياتها بعد فقدان بصرها

عمرو الليثي
عمرو الليثي

في حلقة مؤثرة من برنامج «واحد من الناس» على شاشة قناة الحياة، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي السيدة شادية عبد الحكيم، الشهيرة بلقب «أم الأكفاء»، في فقرة إنسانية حملت الكثير من رسائل الصبر والإلهام وقوة الإيمان.

وأظهر عمرو الليثي، تقديرًا بالغًا لضيفة البرنامج، إذ قبّل رأسها ويدها على الهواء مباشرة بعد طلبها المفاجئ بالتحدث إليه ولمصافحته، مؤكدة أنها كانت تحلم بلقائه منذ أسبوع فقط قائلة: «كنت أتمنى مقابلته من أسبوع… والحمد لله اتحققت الأمنية».

5 أبناء فاقدو البصر… وصمود أسطوري لأم فقدت نور عينيها

وقال الليثي إن ضيفة الحلقة تُعد نموذجًا مضيئًا للأم المصرية التي واجهت محنة فقدان البصر دون أن تفقد بصيرتها أو عزيمتها، موضحًا أنها أنجبت خمسة أبناء شاركوها نفس الابتلاء، وفقدت اثنين منهم في سن مبكرة، لكنها ظلت ثابتة تزُرع الأمل في قلوب أبنائها الثلاثة حتى أكملوا تعليمهم ووصلوا إلى أعلى الدرجات وتزوجوا.

وأضاف أن قصتها ليست حكاية حزن، بل قصة أم رأت بنور قلبها ما عجز الكثير من المبصرين عن رؤيته، وحصلت عن جدارة على لقب «الأم المثالية» على مستوى الجمهورية.

قصة كفاح… وفقدان… ومرض لم يثنِ عزيمتها

وخلال اللقاء، روت السيدة شادية تفاصيل رحلتها القاسية، مؤكدة أن الله رزقها بخمسة أبناء فاقدي البصر، وتوفي اثنان منهم، فيما أصيب زوجها بمرض السرطان قبل أن يرحل عن الدنيا، كما ابتُليت هي الأخرى بالمرض نفسه. وقالت: «الحمد لله الذي ألهمني الصبر والرضا… منه استمديت قوتي».

وأوضحت أنها تعلمت طريقة برايل بمساعدة زوجها الراحل، ثم نقلت هذا العلم إلى أبنائها الثلاثة، وظلت تكافح من أجل تربيتهم وتعليمهم رغم فقر الإمكانات وقسوة الظروف.

حضور إنساني مؤثر

وحضر اللقاء أبناؤها الثلاثة: أحمد ومصطفى وشريف، الذين أكدوا اعتزازهم بوالدتهم وامتنانهم لتضحياتها، في فقرة رسمت صورة إنسانية عميقة عن الأم المصرية الصامدة التي واجهت المرض والفقد والظروف الصعبة، وظلت مثالًا للعطاء غير المشروط.

عمرو الليثي قصة كفاح واحد من الناس

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة الإيجار القديم

بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الاهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي العقبة الوحيدة أمام هيمنة المغرب إفريقيا

منتخب مصر الثاني

أبو الدهب: علامة استفهام حول عدم اعتراض جمهور الزمالك على اختيارات حلمي طولان

مصطفى شوبير

زكي عبد الفتاح: موهبة مصطفى شوبير مهددة.. وأحمد الشناوي الأفضل في مصر

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

