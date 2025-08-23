جوجل تفاجئ الجميع.. أول هاتف بالعالم يتيح مكالمات واتساب عبر الأقمار الصناعية

أعلنت شركة جوجل بشكل مفاجئ أن سلسلة Pixel 10 الجديدة، والتي ستطرح في الأسواق في 28 أغسطس، ستدعم إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق واتساب WhatsApp، باستخدام شبكة الأقمار الصناعية، لتكون بذلك أول هواتف ذكية تتيح هذه الميزة عالميا.

ورغم أن دعم الاتصال بالأقمار الصناعية لم يعد مفاجئا في الهواتف الحديثة، إلا أن اقتصار هذه التقنية حتى الآن على الرسائل النصية عبر تطبيق Google Messages جعل هذا الإعلان غير متوقع.

جوجل تضيف دعم مكالمات واتساب عبر الأقمار الصناعية

تم تأكيد المعلومة عبر حساب جوجل الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا)، حيث ذكرت أن الهواتف الثلاثة: Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL، ستكون أول أجهزة تدعم مكالمات واتساب عبر الأقمار الصناعية، في خطوة لم تصل إليها حتى الشركات المزودة لخدمات الأقمار الصناعية مثل T-Mobile، التي توفر فقط إرسال واستقبال الرسائل النصية SMS وMMS في خدمتها T-Satellite.

هل ستصل الميزة إلى هواتف بكسل الأقدم؟

حتى الآن، لم توضح جوجل ما إذا كانت هذه الميزة ستتاح لاحقا للإصدارات الأقدم من هواتف Pixel، نظرا لأن الأمر يتعلق بإتاحة وصول بيانات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لتطبيق واتساب، فإن توسيع الخدمة ليشمل أجهزة أقدم يبدو ممكنا في المستقبل، لكن جوجل ربما ترغب في تقديم هذه الميزة حصريا مؤقتا لإبراز سلسلة Pixel 10 الجديدة.

ماذا عن الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية؟

رغم دعم المكالمات، لم توضح جوجل ما إذا كانت الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية ستكون متاحة لتطبيق واتساب، وبحسب الإعلان، من المرجح أن يظل إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية حصرا لتطبيق Google Messages، على الأقل في الوقت الحالي.

كما تشير البنود التفصيلية للإعلان إلى أن الخدمة ستكون متاحة فقط مع شركات اتصالات محددة، وقد تفرض رسوم إضافية على الاستخدام، دون تحديد أسماء هذه الشركات حتى الآن.

خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانة Pixel وواتساب

من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة من جاذبية سلسلة Pixel 10، خاصة في الأسواق مثل الولايات المتحدة، حيث تحاول واتساب توسيع قاعدة مستخدميها وسط هيمنة تطبيقات المراسلة المحلية مثل iMessage.

سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل مع إطلاق الأجهزة رسميا في 28 أغسطس، ومن المرجح أن تنشر جوجل وشركات الاتصالات المعنية تدوينات تقنية موسعة توضح آلية الاستخدام وتكاليف الخدمة.