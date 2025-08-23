قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
جوجل تفاجئ الجميع.. أول هاتف بالعالم يتيح مكالمات واتساب عبر الأقمار الصناعية

Pixel 10
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل بشكل مفاجئ أن سلسلة Pixel 10 الجديدة، والتي ستطرح في الأسواق في 28 أغسطس، ستدعم إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق واتساب WhatsApp، باستخدام شبكة الأقمار الصناعية، لتكون بذلك أول هواتف ذكية تتيح هذه الميزة عالميا.

ورغم أن دعم الاتصال بالأقمار الصناعية لم يعد مفاجئا في الهواتف الحديثة، إلا أن اقتصار هذه التقنية حتى الآن على الرسائل النصية عبر تطبيق Google Messages جعل هذا الإعلان غير متوقع.

جوجل تضيف دعم مكالمات واتساب عبر الأقمار الصناعية 

تم تأكيد المعلومة عبر حساب جوجل الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا)، حيث ذكرت أن الهواتف الثلاثة: Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL، ستكون أول أجهزة تدعم مكالمات واتساب عبر الأقمار الصناعية، في خطوة لم تصل إليها حتى الشركات المزودة لخدمات الأقمار الصناعية مثل T-Mobile، التي توفر فقط إرسال واستقبال الرسائل النصية SMS وMMS في خدمتها T-Satellite.

هل ستصل الميزة إلى هواتف بكسل الأقدم؟

حتى الآن، لم توضح جوجل ما إذا كانت هذه الميزة ستتاح لاحقا للإصدارات الأقدم من هواتف Pixel، نظرا لأن الأمر يتعلق بإتاحة وصول بيانات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لتطبيق واتساب، فإن توسيع الخدمة ليشمل أجهزة أقدم يبدو ممكنا في المستقبل، لكن جوجل ربما ترغب في تقديم هذه الميزة حصريا مؤقتا لإبراز سلسلة Pixel 10 الجديدة.

ماذا عن الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية؟

رغم دعم المكالمات، لم توضح جوجل ما إذا كانت الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية ستكون متاحة لتطبيق واتساب، وبحسب الإعلان، من المرجح أن يظل إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية حصرا لتطبيق Google Messages، على الأقل في الوقت الحالي.

كما تشير البنود التفصيلية للإعلان إلى أن الخدمة ستكون متاحة فقط مع شركات اتصالات محددة، وقد تفرض رسوم إضافية على الاستخدام، دون تحديد أسماء هذه الشركات حتى الآن.

خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانة Pixel وواتساب

من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة من جاذبية سلسلة Pixel 10، خاصة في الأسواق مثل الولايات المتحدة، حيث تحاول واتساب توسيع قاعدة مستخدميها وسط هيمنة تطبيقات المراسلة المحلية مثل iMessage.

سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل مع إطلاق الأجهزة رسميا في 28 أغسطس، ومن المرجح أن تنشر جوجل وشركات الاتصالات المعنية تدوينات تقنية موسعة توضح آلية الاستخدام وتكاليف الخدمة.

جوجل الاتصال بالأقمار الصناعية مكالمات واتساب عبر الأقمار الصناعية هواتف بكسل

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

 XLP 800 6x6 Adventure

مرسيدس G تتحول إلى وحش سداسي العجلات.. بلمسات برابوس

شيري تيجو 8

بـ 7 مقاعد.. سعر شيري تيجو 8 موديل 2024 أعلى فئة

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

