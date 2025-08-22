Pixel 10 يصل قبل الآيفون.. كل ما أعلنت عنه جوجل في حدث Made by Google 2025

- جوجل تعلن عن هواتف Pixel 10 الجديدة بتحسينات على الكاميرا والأداء.

- جوجل تكشف عن ميزة Camera Coach للتصوير الاحترافي.

- جوجل تطلق الهاتف القابل للطي Pixel 10 Pro Fold بشاشة أكبر ومقاومة للماء والغبار مع كاميرات محسنة.

- تقنية Pixelsnap المغناطيسية للملحقات الذكية وشحن لاسلكي قوي





كشفت عملاقة التقنية جوجل عن سلسلة Pixel 10، وهاتف قابل للطي جديد، وPixel Watch 4، والجيل الثاني من سماعات A‑Series الاقتصادية، بالإضافة إلى قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع Gemini، وغيرها من المفاجآت خلال حدث Made by Google 2025 الذي أقيم يوم الاربعاء الماضي.

استعد لتعزيز بقدرات Gemini

قدمت جوجل عدة تحديثات متعلقة بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين في مايو، لكنها كشفت عن المزيد من ميزات Gemini خلال حدث Pixel 10، وفي فيديو ترويجي جديد على يوتيوب للأجهزة الجديدة، بدا أن جوجل تسخر من وعود آبل غير المحققة في مجال الذكاء الاصطناعي على آيفون.

حصل Gemini Live على ترقية هذا العام، بحيث عندما تطرح سؤالا، يمكنك أن تشارك الكاميرا، ويقوم المساعد بمتابعة ما تراه وتوجيهك في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، يمكن لـ Gemini أن يقترح أفكارا لتصميم داخلي بعد أن ترسله صورة لغرفتك.

وكذلك تحسن التصوير على Pixel 10 بميزة جديدة تدعى “Camera Coach”، والتي تمكن Gemini من تقديم نصائح لحظية لتحسين الصور، مثل اختيار الزاوية والإضاءة المناسبة بناء على ما يراه.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد أداة تحرير الصور بالمحادثة، يمكنك أن تقول لـ Gemini ما ترغب في تعديله في الصورة، مثل زيادة السطوع أو إزالة عناصر أو تغيير الخلفية، وهو يتولى التنفيذ فورا.

Gemini

هواتف Pixel 10 و10 Pro و10 Pro XL

شهد هاتف Pixel 10 تحسنات كبيرة، أبرزها إضافة عدسة تكبير تخصصية telephoto، كانت حكرا على طرازات Pro سابقا، وكشفت جوجل عن الهاتف قبل الحدث بجرافيك تمهيدي.

تظهر جوجل أن عدسة التكبير الجديدة ×5 تعطي أفضل جودة للتكبير، بينما توفر ميزة 100× Pro Res Zoom لقطات مقربة فائقة الجودة.

تدعم كل الهواتف في السلسلة معالج Tensor G5 الجديد، الذي يفتح عهده الجديد لـ Gemini ويعزز الأداء وكفاءة الطاقة مقارنة بمعالج Tensor G4.

بخلاف هذه التحسينات، لم تغير جوجل كثيرا من التصميم العام، فالهواتف تحافظ على نفس التصميم الأساسي لسلسلة Pixel 9، وتبقى الأحجام نفسها: 6.3 بوصة لهاتفي Pixel 10 و10 Pro، و6.8 بوصة لطراز 10 Pro XL.

تحسنت جودة الكاميرا والفيديو في طرازات Pro، إلى جانب سعة البطارية، مما يدعم شحنا أسرع ويعالج أخيرا الفجوة في العمر البطاري بين هواتف Pixel وهواتف آبل وسامسونج الرائدة.

واللافت أيضا أن هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها جوجل أجهزة Pixel في المكسيك، حيث ستكون طرازات Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL متوفرة، بينما لن يتوفر طراز Pixel 10 Pro وكذلك النماذج العاملة بتقنية LTE من Pixel Watch 4.

Pixel 10

تقنية Pixelsnap

تأتي أجهزة Pixel 10 مزودة بتقنية مغناطيسية مدمجة باسم Pixelsnap، شبيهة بـ “MagSafe”، مع خط من الملحقات المغناطيسية مثل شاحن Pixelsnap الجديد بسعر 40 دولارا يدعم الشحن اللاسلكي Qi2، وغطاء هاتف مغناطيسي بسعر 50 دولارا، وحامل حلقي 30 دولارا للاستخدام بدون احتكاك.

تقنية Pixelsnap

هاتف Pixel 10 Pro Fold

يمتاز الجهاز القابل للطي الجديد من جوجل بشاشة خارجية أكبر 6.4 بوصة وشاشة داخلية 8 بوصات، كما حسنت جوجل متانة المفصلة، وصنعت الهوامش أنحف لمظهر أنيق.

تضم هذه النسخة تصنيف مقاومة للماء والغبار IP68 لأول مرة، ما يجعلها أكثر متانة مقارنة بطراز Pixel 9 Pro Fold الذي لا يملك حماية ضد الغبار.

مثل بقية طرازات Pixel 10، يعمل Pro Fold بمعالج G5 ويضم أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي من Gemini، ولعل صورتها تشمل عدسة ultra-wide 48 ميجابكسل وعدسة telephoto بتكبير بصري ×5. كما شهدت البطارية تحسنا في العمر، يطرح هاتف Pixel 10 Pro Fold بسعر 1799 دولارا.

هاتف Pixel 10 Pro Fold

تطبيق Pixel Journal

أطلقت جوجل تطبيق Pixel Journal لممارسة التدوين على أجهزة Pixel 10، حيث يمكنك كتابة اليوميات، وإضافة الصور، والمواقع، والأنشطة، مع القدرة على قفل المدخلات للخصوصية، ويضم التطبيق ميزات ذكاء اصطناعي مثل اقتراح الأفكار لإلهام الكتابة.

تطبيق Pixel Journal

الساعة وسماعات الأذن

في فئة الأجهزة القابلة للارتداء، حصل Pixel Watch 4 على تصميم أكثر سمكا، وعمر بطارية أطول، وهوامش أنحف، بالإضافة لميزات ذكاء اصطناعي مثل الوصول إلى Gemini برفع المعصم.

يأتي Pixel Buds 2a بتحديث هام مقارنة بالجيل الأول من A‑Series، مع إلغاء الضوضاء النشط وألوان جديدة، أما Pixel Buds Pro 2 فحصلت على ميزة Gemini للرد على المكالمات بالإيماءات، وظهر إصدار جديد باللون الرمادي.

ساعة جوجل Pixel Watch 4

مدرب صحي مدعوم بالذكاء الاصطناعي من Fitbit

أعلنت جوجل عن مدرب شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتطبيق Fitbit، يمكن المستخدمين من إنشاء تمارين مخصصة بناء على أهدافهم وتفضيلاتهم والمعدات المتوفرة لديهم، يعيد ضبط الخطط تدريجيا بناء على بياناتهم لمساعدتهم في تحقيق أهداف اللياقة، ويعمل المدرب أيضا كمدرب نوم يقدم إرشادات لتحسين جودة النوم.

ستوفر معاينة للمدرب في أكتوبر، وستدمجه جوجل ضمن إعادة تصميم تطبيق Fitbit، ليعمل مع أحدث متتبعات Fitbit، والساعات الذكية، وPixel Watches.

Fitbit

Gemini يصل إلى أجهزة المنزل الذكي

كشفت جوجل عن “Gemini for Home”، المساعد الصوتي الجديد الذي سيحل محل Google Assistant على أجهزة المنزل الذكي التابعة لها، مثل جرس الباب Nest، وكاميرات الأمان، ومكبرات الصوت، ومنظمات الحرارة، وغيرها.

ستبقى التفعيلات عبر “Hey Google”، لكن Gemini سيكون أقوى وأسهل استخداما، وقادرا على تنفيذ أوامر معقدة في خطوة واحدة، مثل خفض الإضاءة وضبط درجة الحرارة وتشغيل الأغاني في آن واحد.

وسيتم دمج Gemini Live في الأجهزة المنزلية، مما يتيح محادثات ثنائية طبيعية لمساعدتك في العصف الذهني أو الحصول على نصائح مخصصة، كل ما تحتاجه هو قول: “Hey Google, let’s chat”.

تخطط جوجل مع مرور الوقت لاستبدال Google Assistant بـ Gemini for Home على مكبرات الصوت والشاشات الحالية، وستتوفر إصدارات مجانية ومدفوعة، مع فتح الوصول المبكر في أكتوبر.