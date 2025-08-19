قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبابات إسرائيلية مدعومة بغطاء جوي تتقدم باتجاه جنوب غزة
3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرها
خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري
حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19-8-2025
إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة بيت لحم
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك: مجلس الإدارة سيتحرك من صباح الغد للحفاظ على حقوق النادي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
جوجل تُحطّم حواجز اللغة.. ترجمة الفيديوهات مباشرةً ميزة قادمة لهواتف أندرويد

احمد الشريف

 تستعد شركة جوجل لإحداث نقلة نوعية في طريقة تفاعلنا مع المحتوى العالمي، حيث تعمل على تطوير ترقية ضخمة لميزة "Circle to Search" (دائرة البحث) التي أبهرت المستخدمين عند إطلاقها العام الماضي.

فبعد أن سهّلت الميزة البحث عن أي شيء يظهر على الشاشة بمجرد رسم دائرة حوله، تتجه جوجل الآن لكسر حاجز اللغة في المحتوى المتحرك، من خلال اختبارها لميزة "الترجمة المباشرة" (Live Translate) التي تعد بتغيير قواعد اللعبة.

كشفت تقارير تقنية حديثة أن جوجل تختبر حاليًا قدرة الميزة الجديدة على ترجمة النصوص المتحركة ديناميكيًا، مما يعني أنه سيصبح بإمكانك قريبًا ترجمة محتوى مقاطع الفيديو، الصور المتحركة (GIFs)، وصفحات الويب مباشرةً وفورًا أثناء عرضها على شاشتك.

ووفقًا للتسريبات، ستظهر أيقونة "الترجمة المباشرة" ضمن درج أدوات "دائرة البحث" بجانب الأدوات الحالية مثل الترجمة العادية والتعرف على الأغاني. وعند تفعيلها، ستمنحك الميزة خيار تطبيق الترجمة على الشاشة بأكملها أو على تطبيقات محددة فقط.

لمسة بصرية تنافس "سيري"

يبدو أن جوجل لم تهتم بالوظيفة فقط، بل أضافت لمسة جمالية أنيقة. فعند تنشيط الميزة، سيظهر تدرج لوني شبيه بقوس قزح على حواف الشاشة، في تصميم يذكّرنا بأسلوب المساعد الصوتي "سيري" من آبل. 

وفي ظل تأخر آبل في إطلاق نسخة "سيري" المطورة التي وعدت بها، قد تكون جوجل هي السبّاقة في تقديم هذه اللمسة البصرية العصرية على هواتفنا.

وسيتمكن المستخدمون من التحكم في الترجمة عبر نافذة عائمة يمكن تحريكها أو تصغيرها للتركيز على أجزاء معينة من الشاشة، مع إمكانية تحديد لغة الترجمة المطلوبة بسهولة. 

كما تتضمن النافذة زرًا للاقتصاص، يُعتقد أنه سيسمح بترجمة جزء محدد من الشاشة فقط، على الرغم من أن هذه الوظيفة لا تزال قيد التطوير.

الذكاء الاصطناعي في أبهى صوره العملية

على الرغم من أن الميزة ما زالت في مراحلها التجريبية وقد تظهر الترجمة للحظات وجيزة فقط، إلا أن المؤشرات تؤكد أن جوجل جادة في طرحها ضمن تحديث مستقبلي.

ويرى خبراء أن "الترجمة المباشرة" تمثل بالضبط نوع الابتكار الذي يحتاجه المستخدمون؛ فهي ليست مجرد استعراض تقني، بل أداة عملية حقيقية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة استخدام هواتفنا بشكل ملموس، وتمنحنا حرية استهلاك أي محتوى دون القلق من عائق اللغة.

ومع اقتراب موعد الكشف عن سلسلة هواتف Pixel 10 بعد يومين فقط، تزداد التكهنات بأن جوجل ستكشف عن المزيد من التفاصيل حول ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وربما نلقي نظرة أولى على "الترجمة المباشرة" وهي تعمل بشكل فعلي، تابعونا لتغطية شاملة للحدث فور انطلاقه.

