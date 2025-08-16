جوجل يطلق ميزة ذكية في Messages لحمايتك من الصور غير اللائقة

بدأت شركة جوجل في طرح ميزة جديدة ضمن تطبيق Google Messages تهدف إلى تعزيز خصوصية وأمان المستخدمين، وذلك من خلال عرض تحذيرات عند إرسال أو استقبال أو إعادة توجيه الصور التي قد تحتوي على محتوى عار.

ووفقا لتحديث نشر على صفحة الدعم الخاصة بشركة جوجل، ستقوم الميزة تلقائيا بتحديد الصور الحساسة وتمويهها، إلى جانب إضافة إجراءات لحماية الأطفال والمراهقين.

ما الجديد في تحذيرات المحتوى الحساس في رسائل جوجل؟

أوضحت جوجل أن الميزة ستقوم بعرض تحذير عند إرسال أو استقبال أو إعادة توجيه أي صورة يحتمل أن تحتوي على محتوى عار، وستطمس الصورة تلقائيا لحماية المستخدم قبل عرضها.

والأهم أن عملية الكشف والتمويه تتم بالكامل على الجهاز نفسه، مما يحافظ على الخصوصية ولا يتم إرسال البيانات أو الصور إلى خوادم جوجل.

طريقة عمل الميزة حسب نوع الحساب

- حسابات الأطفال الخاضعة للإشراف: يتم تفعيل الميزة افتراضيا، ولا يمكن للأطفال تعطيلها، يمكن للآباء إدارة هذه الإعدادات عبر تطبيق Family Link، كما سيظهر تحذير إذا حاول الطفل فتح أو إرسال أو إعادة توجيه صورة تحتوي على عُري.

- المراهقون غير الخاضعين للإشراف (من 13 إلى 17 عاما): يتم تفعيل الميزة افتراضيا، لكن يمكنهم تعطيلها يدويا من إعدادات تطبيق الرسائل.

- البالغون غير الخاضعين للإشراف (18 عاما فما فوق): تكون الميزة معطلة افتراضيا، لكن يمكن تفعيلها يدويا من إعدادات التطبيق.

تحذيرات المحتوى الحساس في رسائل جوجل

كيفية إدارة تحذيرات المحتوى الحساس في رسائل جوجل



- للحسابات الخاضعة للإشراف (عبر تطبيق Family Link):

1. افتح تطبيق Family Link على جهاز أندرويد.

2. اختر ملف الطفل.

3. اذهب إلى التحكم > جهات الاتصال والمكالمات والرسائل > تحذيرات المحتوى الحساس.

4. فعل أو عطل خيار “التحذيرات في رسائل جوجل”، سيتم إعلام الطفل بأي تغييرات في هذا الإعداد.

- للبالغين غير الخاضعين للإشراف:

1. افتح تطبيق رسائل جوجل على جهازك.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي، ثم انتقل إلى إعدادات الرسائل.

3. اختر الإعدادات العامة > الحماية والأمان > إدارة تحذيرات المحتوى الحساس.

4. فعل خيار “التحذيرات في رسائل جوجل”.