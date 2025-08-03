جوجل تطلق Gemini 2.5 Deep Think.. أقوى نموذج ذكاء اصطناعي حتى الآن

أعلنت شركة Google DeepMind عن طرح نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Gemini 2.5 Deep Think، الذي تصفه بأنه أقوى نموذج استدلالي طورته جوجل حتى الآن.

وبحسب ما ذكره موقع “تيك كرانش” التقني، يتميز نموذج جوجل الجديد بقدرته على تحليل الأسئلة عبر استكشاف أفكار متعددة في الوقت ذاته، ثم اختيار أفضل إجابة بناء على هذا التفاعل المتوازي.

حصريا لمشتركي Ultra بسعر 250 دولارا شهريا



ابتداء من يوم الجمعة، سيتمكن مشتركو باقة Gemini Ultra البالغة 250 دولارا شهريا من الوصول إلى Gemini 2.5 Deep Think عبر تطبيق Gemini.

وقد كشف عن هذا النموذج للمرة الأولى في مؤتمر جوجل I/O 2025، وهو يعد أول نموذج متعدد العملاء Multi-Agent يتم طرحه للعامة.

هذا النوع من الأنظمة يشغل عدة عملاء ذكاء اصطناعي لمعالجة سؤال واحد بالتوازي، ما يتطلب موارد حوسبية أكبر، لكنه يقدم إجابات أدق وأكثر عمقا.

تم استخدام نسخة معدلة من النموذج نفسه لحصد ميدالية ذهبية في الأولمبياد الدولي للرياضيات IMO هذا العام، وتخطط جوجل لإتاحة هذا الإصدار المتقدم لمجموعة مختارة من الرياضيين والأكاديميين، حيث يتميز بقدرته على التفكير لساعات، على عكس النماذج الاستهلاكية التي تعمل في ثوان أو دقائق.

تهدف جوجل من هذه الخطوة إلى دعم البحث العلمي وجمع ملاحظات لتحسين أداء أنظمتها متعددة العملاء في التطبيقات الأكاديمية.

قفزة نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي



أكدت جوجل أن Gemini 2.5 Deep Think يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بما عرض سابقا في Google I/O، بفضل تقنيات جديدة طورتها الشركة في مجال التعلم المعزز، والتي تسمح للنموذج بتحسين استراتيجيته في تحليل المسائل المعقدة.

وقال فريق جوجل في مدونة رسمية: “Deep Think يمكن أن يساعد في حل المشكلات التي تتطلب إبداعا وتخطيطا استراتيجيا وتحسينات تدريجية خطوة بخطوة”.

وقد حقق النموذج أداء رائدا في اختبار Humanity’s Last Exam، الذي يقيس قدرة النماذج على الإجابة على آلاف الأسئلة في مجالات الرياضيات والعلوم والإنسانيات.

وسجل النموذج نسبة 34.8% بدون استخدام أدوات مساعدة، مقارنة بـ 25.4% لنموذج Grok 4 من xAI، و20.3% لنموذج o3 من OpenAI.

وفي اختبار LiveCodeBench 6 لتحديات البرمجة التنافسية، تفوق Gemini 2.5 Deep Think أيضا، محققا نسبة 87.6%، بينما حصل Grok 4 على 79% وOpenAI o3 على 72%.

ووفقا لـ جوجل، يأتي النموذج مدعوما بإمكانية تشغيل الكود البرمجي والبحث في جوجل تلقائيا، ويستطيع توليد إجابات أطول وأكثر تفصيلا من النماذج التقليدية.

كما أظهرت اختبارات جوجل أن النموذج ينتج تصميمات ويب أجمل وأكثر دقة، ما يجعله أداة واعدة للمطورين والباحثين.

يبدو أن كبريات مختبرات الذكاء الاصطناعي تتجه نحو الأنظمة متعددة العملاء، فشركة xAI التابعة لـ إيلون ماسك أطلقت مؤخرا نموذجها Grok 4 Heavy بهذه التقنية.

كما كشف باحث في OpenAI أن النموذج الذي حقق ميدالية ذهبية في IMO كان أيضا متعدد العملاء، أما شركة Anthropic، فقد طورت وكيل بحث يعتمد على التقنية ذاتها لتوليد تقارير بحثية معمقة.

لكن هذه الأنظمة باهظة التكاليف مقارنة بالنماذج التقليدية، ما يفسر تخصيصها حاليا فقط لأغلى الاشتراكات، كما فعلت جوجل وxAI.

خلال الأسابيع المقبلة، تخطط جوجل لإتاحة Gemini 2.5 Deep Think لمجموعة مختارة من المطورين عبر واجهة Gemini API، بهدف فهم أفضل لكيفية استخدام المؤسسات والمطورين لهذه التقنية في التطبيقات العملية.