قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح
بلافتات شكرا ترامب.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل دعما للرئيس السابق
المال الحرام وكيفية التحلل منه.. هل يمنع قبول الدعاء ويدخل صاحبه النار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق Gemini 2.5 Deep Think.. أقوى نموذج ذكاء اصطناعي حتى الآن

Gemini
Gemini
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة Google DeepMind عن طرح نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Gemini 2.5 Deep Think، الذي تصفه بأنه أقوى نموذج استدلالي طورته جوجل حتى الآن. 

وبحسب ما ذكره موقع “تيك كرانش” التقني، يتميز نموذج جوجل الجديد بقدرته على تحليل الأسئلة عبر استكشاف أفكار متعددة في الوقت ذاته، ثم اختيار أفضل إجابة بناء على هذا التفاعل المتوازي.

حصريا لمشتركي Ultra بسعر 250 دولارا شهريا
 

ابتداء من يوم الجمعة، سيتمكن مشتركو باقة Gemini Ultra البالغة 250 دولارا شهريا من الوصول إلى Gemini 2.5 Deep Think عبر تطبيق Gemini.

وقد كشف عن هذا النموذج للمرة الأولى في مؤتمر جوجل I/O 2025، وهو يعد أول نموذج متعدد العملاء Multi-Agent يتم طرحه للعامة. 

هذا النوع من الأنظمة يشغل عدة عملاء ذكاء اصطناعي لمعالجة سؤال واحد بالتوازي، ما يتطلب موارد حوسبية أكبر، لكنه يقدم إجابات أدق وأكثر عمقا.

تم استخدام نسخة معدلة من النموذج نفسه لحصد ميدالية ذهبية في الأولمبياد الدولي للرياضيات IMO هذا العام، وتخطط جوجل لإتاحة هذا الإصدار المتقدم لمجموعة مختارة من الرياضيين والأكاديميين، حيث يتميز بقدرته على التفكير لساعات، على عكس النماذج الاستهلاكية التي تعمل في ثوان أو دقائق.

تهدف جوجل من هذه الخطوة إلى دعم البحث العلمي وجمع ملاحظات لتحسين أداء أنظمتها متعددة العملاء في التطبيقات الأكاديمية.

قفزة نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي


أكدت جوجل أن Gemini 2.5 Deep Think يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بما عرض سابقا في Google I/O، بفضل تقنيات جديدة طورتها الشركة في مجال التعلم المعزز، والتي تسمح للنموذج بتحسين استراتيجيته في تحليل المسائل المعقدة.

وقال فريق جوجل في مدونة رسمية: “Deep Think يمكن أن يساعد في حل المشكلات التي تتطلب إبداعا وتخطيطا استراتيجيا وتحسينات تدريجية خطوة بخطوة”.

وقد حقق النموذج أداء رائدا في اختبار Humanity’s Last Exam، الذي يقيس قدرة النماذج على الإجابة على آلاف الأسئلة في مجالات الرياضيات والعلوم والإنسانيات. 

وسجل النموذج نسبة 34.8% بدون استخدام أدوات مساعدة، مقارنة بـ 25.4% لنموذج Grok 4 من xAI، و20.3% لنموذج o3 من OpenAI.

وفي اختبار LiveCodeBench 6 لتحديات البرمجة التنافسية، تفوق Gemini 2.5 Deep Think أيضا، محققا نسبة 87.6%، بينما حصل Grok 4 على 79% وOpenAI o3 على 72%.

ووفقا لـ جوجل، يأتي النموذج مدعوما بإمكانية تشغيل الكود البرمجي والبحث في جوجل تلقائيا، ويستطيع توليد إجابات أطول وأكثر تفصيلا من النماذج التقليدية. 

كما أظهرت اختبارات جوجل أن النموذج ينتج تصميمات ويب أجمل وأكثر دقة، ما يجعله أداة واعدة للمطورين والباحثين.

يبدو أن كبريات مختبرات الذكاء الاصطناعي تتجه نحو الأنظمة متعددة العملاء، فشركة xAI التابعة لـ إيلون ماسك أطلقت مؤخرا نموذجها Grok 4 Heavy بهذه التقنية. 

كما كشف باحث في OpenAI أن النموذج الذي حقق ميدالية ذهبية في IMO كان أيضا متعدد العملاء، أما شركة Anthropic، فقد طورت وكيل بحث يعتمد على التقنية ذاتها لتوليد تقارير بحثية معمقة.

لكن هذه الأنظمة باهظة التكاليف مقارنة بالنماذج التقليدية، ما يفسر تخصيصها حاليا فقط لأغلى الاشتراكات، كما فعلت جوجل وxAI.

خلال الأسابيع المقبلة، تخطط جوجل لإتاحة Gemini 2.5 Deep Think لمجموعة مختارة من المطورين عبر واجهة Gemini API، بهدف فهم أفضل لكيفية استخدام المؤسسات والمطورين لهذه التقنية في التطبيقات العملية.

Gemini 25 Deep Think الذكاء الاصطناعي الجديد جوجل تطبيق Gemini

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزارة الصحة تعلن مكان وموعد إدلاء نائب رئيس الوزراء بصوته في انتخابات الشيوخ

هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا: زوجي توفي بكامل أعضائه وما يقال شائعات

هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا: زوجي توفى بكامل أعضائه وما يقال شائعات

مجمع كهنة

اجتماع مجمع كهنة أبوقرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير | صور

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد