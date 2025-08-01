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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار سلسلة هواتف Pixel 10 القادمة من جوجل

هاتف جوجل
هاتف جوجل
شيماء عبد المنعم

تستعد جوجل للكشف عن سلسلة هواتف Pixel 10 خلال فعالية خاصة في 20 أغسطس، وهو حدث مرتقب بشدة بين عشاق هواتف أندرويد والتقنيات المتقدمة. 

وقبل الإعلان الرسمي، ظهرت تسريبات واسعة كشفت عن الأسعار المتوقعة للهواتف الجديدة في كل من الولايات المتحدة وكندا، مع معلومات عن العروض الترويجية المرتقبة، كما ظهرت سابقا تسريبات أخرى تتعلق بالأسعار في الأسواق الأوروبية.

السلسلة الجديدة يتوقع أن تضم أربعة هواتف هي Pixel 10، وPixel 10 Pro، وPixel 10 Pro XL، بالإضافة إلى إصدار جديد قابل للطي تحت اسم Pixel 10 Pro Fold. 

من المفترض أن تعمل جميع الهواتف بمعالجات جوجل الجديدة من نوع Tensor G5، وأن تصدر مباشرة بنظام التشغيل Android 16.

بالنسبة للأسعار، تشير التقارير إلى أن جوجل لن تبتعد كثيرا عن أسعار سلسلة Pixel 9، مع بعض التعديلات في خيارات السعة، حيث من المنتظر أن يبدأ هاتف Pixel 10 Pro XL من سعة 256 جيجابايت فقط، دون إصدار 128 جيجابايت.

تختلف الأسعار المتوقعة في السوق الأمريكي والكندي حسب الطراز والسعة، لكنها تعكس توجه جوجل للحفاظ على أسعار قريبة من الجيل السابق، رغم إدخال تحسينات متوقعة على الأداء والشاشات والتصميم، أما الهاتف القابل للطي فهو الأعلى سعرا في السلسلة، ومن المتوقع أن يكون الخيار الأكثر فخامة وتطورا.

من المنتظر أيضا أن تطلق جوجل عروض حجز مسبق تتضمن هدايا أو مزايا إضافية، كما هو معتاد في مثل هذه الإطلاقات. 
 

أسعار سلسلة هواتف جوجل Pixel 10

من المنتظر أن تكشف شركة جوجل عن سلسلة Pixel 10 الجديدة خلال فعالية Made by Google المقررة في 20 أغسطس، وسط ترقب واسع من محبي أندرويد والتقنيات المتقدمة. 

وقبيل الإعلان الرسمي، تم تسريب أسعار الهواتف المرتقبة وتشمل أسعار سلسلة Pixel 10 المتوقعة:


بحسب تقرير من موقع Android Headlines، فإن أسعار هواتف Pixel 10 لن تختلف كثيرا عن أسعار سلسلة Pixel 9، مع بعض التغييرات في السعات التخزينية، أبرزها أن هاتف Pixel 10 Pro XL سيبدأ من سعة 256 جيجابايت ولن يتوفر بخيار 128 جيجابايت.

سعر Pixel 10 النسخة الأساسية:

 

- في الولايات المتحدة: يبدأ من 799 دولار للنسخة بسعة 128 جيجابايت. 

- في كندا: يبدأ من 1099 دولارا كنديا للنسخة بسعة 128 جيجابايت. 

سعر Pixel 10 Pro:

- في الولايات المتحدة: يبدأ من 999 دولار للنسخة بسعة 128 جيجابايت. 

- في كندا: تبدأ الأسعار من 1349 دولارا كنديا، وتصل حتى 1949 دولارا كنديا بحسب السعة

- سعر Pixel 10 Pro XL: يبدأ من 1199 دولار للنسخة بسعة 256 جيجابايت. 

- سعر Pixel 10 Pro Fold (الهاتف القابل للطي):
 

- يبدأ سعر من 1799 دولار للنسخة بسعة 256 جيجابايت.

جوجل Pixel 10 أسعار سلسلة Pixel 10

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