جرب ملابسك أونلاين.. جوجل تطلق ميزة تجربة الملابس افتراضيا

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تجربة الملابس افتراضيا باستخدام صورهم الشخصية.

كما كشفت جوجل عن تنبيهات أسعار محسنة، وميزة قادمة تتيح استكشاف الأزياء وتصميمات الغرف عبر صور مُولدة بالذكاء الاصطناعي.

تجربة الملابس على جسدك الحقيقي افتراضيا



تتيح الميزة الجديدة، التي أصبحت متاحة رسميا في الولايات المتحدة، للمستخدمين رفع صورة كاملة لأنفسهم وتجربة الملابس على صورة تحاكي أجسامهم بدقة.

ويمكن الوصول إلى الميزة عبر نتائج بحث جوجل، Google Shopping، وصور المنتجات على Google Images.

كل ما على المستخدم فعله هو النقر على أي منتج للملابس، ثم اختيار أيقونة جربه الآن “Try it on”، ورفع صورة شخصية كاملة.

بعد ذلك، يمكن مشاهدة كيف ستبدو الملابس على الجسم، مع إمكانية حفظ الإطلالة أو مشاركتها مع الأصدقاء.

يذكر أن جوجل سبق أن قدمت تقنيات تجربة الملابس، لكنها كانت تعتمد على عرض القطع على نماذج متنوعة من الأجسام، أما الآن، فالميزة تتيح تجربة حقيقية أكثر، على جسد المستخدم نفسه.

تطبيق Doppl التجريبي خطوة نحو تخصيص كامل



تأتي هذه الخطوة بعد إطلاق جوجل مؤخرا لتطبيق Doppl، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتخيل الإطلالات المختلفة على المستخدم، بل ويولد مقاطع فيديو واقعية تظهر كيف ستبدو الملابس أثناء الحركة.

وصرح متحدث باسم جوجل لموقع TechCrunch، أن كل من ميزة التجربة الجديدة وتطبيق Doppl يعتمدان على نفس التقنية التوليدية بالذكاء الاصطناعي، ولكن يركز Doppl على منح المستخدم تجربة أكثر تخصيصا وتعمقا في أسلوبه الشخصي.

تنبيهات الأسعار تحكم أكبر وانتظار أقل



في تحديث آخر مفيد للمستهلكين، أطلقت جوجل ميزة تنبيهات أسعار جديدة، يمكن للمستخدمين الآن تحديد السعر الذي يرغبون في دفعه مقابل منتج معين، إلى جانب اختيار اللون والمقاس المفضلين.

وتقوم تقنية Shopping Graph – التي تجمع بيانات المنتجات والأسعار من مختلف أنحاء الويب – بإعلام المستخدم عندما يتوفر المنتج بالمواصفات والسعر المحددين.

وقالت دانييل باكلي، مديرة تسوق المستهلك في جوجل، في تدوينة: “لن تحتاج بعد الآن إلى متابعة الأسعار يدويا أو القلق من نسيان منتج أعجبك، سنخبرك فورا عندما يتوفر بالسعر المناسب لك”.

ميزة قادمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي



كما لمحت جوجل إلى ميزة جديدة ستطلق هذا الخريف، تتيح للمستخدمين استكشاف أفكار لأزياء متكاملة أو تصاميم داخلية باستخدام صور مولدة بالذكاء الاصطناعي.

سواء كنت تبحث عن إطلالة لحفل في الحديقة أو تصميم مميز لغرفة النوم، ستقوم خوارزمية التطابق البصري لدى جوجل بعرض مجموعة واسعة من الخيارات البصرية، مستندة إلى قاعدة بيانات Shopping Graph التي تضم أكثر من 50 مليار منتج.