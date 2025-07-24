قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل غدا آخر يوم في محرم 2025؟.. بـ10 أدعية لن يردك الله خائبا
مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور ديروط بأسيوط
خطوة مهمة وشرف.. ماذا قال عبدالله السعيد عن تجديد عقده مع الزمالك؟
تريقة وسخرية واستهزاء.. شوبير: هناك حملة ضد هذا الثنائي بالأهلي
البوسة مش جريمة.. مواجهة ساخنة بين راغب علامة ومصطفى كامل
البيت الأبيض: ترامب وحده مخوّل بإعلان الصفقات التجارية لا يوجد أي اتفاق وشيك مع الاتحاد الأوروبي
هيكلة الثانوية والأجور.. ماذا قال وزير التعليم عن نظام البكالوريا ومفاجأة للمعلمين؟
أذكار قبل النوم .. سورة قرآنية تعتقك من نار جهنم ولا يعرفها كثيرون
رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025
القاهرة تسجل 42 درجة محسوسة .. والأرصاد تصدرا تحذيرا هاما عن طقس الساعات المقبلة
ChatGPT يقهر جوجل.. أهم أوجه الاختلاف بينهما في عالم البحث
علاء نبيل: الاحتراف يبدأ من أوروبا .. وأنديتنا تفتقر للمنظومة المتكاملة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ChatGPT يقهر جوجل.. أهم أوجه الاختلاف بينهما في عالم البحث

ChatGPT يقهر جوجل
ChatGPT يقهر جوجل
شيماء عبد المنعم

 - ChatGPT يسجل نموا هائلا بـ2.5 مليار استفسار يوميا

- شات جي بي تي يتحدي هيمنة جوجل في عالم محركات البحث

- أبرز الفروقات بين ChatGPT Search وبحث جوجل
 

أعلنت شركة OpenAI أن مستخدمي ChatGPT يرسلون يوميا 2.5 مليار طلب (prompt)، مع 330 مليون طلب تقرببا من الولايات المتحدة فقط، هذا الرقم يعكس النمو السريع لشعبية ChatGPT، الذي لا يزال يشهد تزايدا مذهلا في استخدامه.

وفي حين أن شركة ألفابت، الشركة الأم لـ جوجل، لا تنشر بيانات يومية حول محرك البحث، إلا أن الإحصاءات الأخيرة تظهر أن جوجل يعالج نحو 13.7 إلى 14 مليار عملية بحث يوميا، رغم هذه الأرقام الضخمة، يشير النمو السريع لـ ChatGPT إلى تحدي متزايد هيمنته التقليدية في عالم محركات البحث.

ما يميز ChatGPT عن جوجل؟

عند إطلاقه في نوفمبر 2022، أحدث ChatGPT تحولا في الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع محركات البحث، فبدلا من عرض قائمة من الروابط كما يفعل جوجل، يقدم ChatGPT إجابات مباشرة وموثوقة، مما يتيح للمستخدمين تجربة أكثر تفاعلية وسهولة.

وفي أكتوبر 2024، أضافت OpenAI ميزة ChatGPT Search، التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات حية ومحدثة عبر شراكات مع محركات بحث مثل Bing ووسائل إعلام كبرى مثل رويترز وفايننشال تايمز، مما يوسع قدراته.

 

الفروقات بين ChatGPT Search وبحث جوجل 

يعتمد ChatGPT Search  على نموذج GPT-4o ويجمع المعلومات من مجموعة بيانات تم تدريبها مسبقا، بالإضافة إلى بعض الشراكات مع مزودي البحث مثل Bing، يختلف هذا عن بحث جوجل الذي يعتمد على خوارزميات معقدة للزحف المستمر عبر الويب وجمع البيانات بشكل لحظي.

بينما ChatGPT يقدم واجهة دردشة تفاعلية حيث يتفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي في محادثة مستمرة، جوجل يعتمد على مربع بحث تقليدي يعرض قائمة من الروابط، كما أن ChatGPT يسعى للحفاظ على سياق الأسئلة المتتابعة بشكل أفضل من جوجل.

تحديات ChatGPT

على الرغم من التقدم الكبير لـ ChatGPT، إلا أنه يواجه عدة تحديات مقارنة بـ جوجل من أبرزها الوصول إلى معلومات لحظية، حيث إن جوجل يستمر في الزحف عبر الإنترنت لتحديث معلوماته في الوقت الحقيقي، بينما ChatGPT يعتمد على بيانات تم تدريب النموذج عليها مسبقا مع بعض المصادر المحدثة.

كما أن ChatGPT قد يعاني من مشكلات في دقة الإجابات بسبب القيود التي تواجهها النماذج اللغوية الكبيرة، مثل مشكلة الهلوسة، وهي توليد إجابات غير صحيحة أحيانا، على عكس جوجل، الذي يعتمد على الزحف الشبكي لتقديم معلومات دقيقة وأحدث.

هل يمكن أن يحل ChatGPT محل جوجل؟

لا، ليس في الوقت الحالي، على الرغم من النمو السريع لـ ChatGPT وظهور بعض الإمكانيات المميزة له، إلا أن جوجل لا يزال يتمتع بتفوق كبير في حجم البيانات التي يستطيع الوصول إليها وقدرته على تقديم نتائج محدثة بشكل لحظي.

لكن، مع تطور نموذج ChatGPT Search، قد يقلل الفجوة تدريجيا بينهما، إذ أن ChatGPT يوفر إجابات مباشرة وشخصية للمستخدمين، بينما جوجل لا يزال يتفوق في عرض مجموعة متنوعة من المعلومات بمصادر متعددة.

ويظل جوجل محرك البحث المهيمن، لكنه يواجه منافسة متزايدة من ChatGPT، الذي يقدم تجربة بحث مبتكرة وأكثر تفاعلية، ومن الممكن أن يتغير المشهد مع مرور الوقت إذا استمر ChatGPT في التطور وتوسيع نطاق مصادره بشكل أكبر.

ChatGPT جوجل محركات البحث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

ارشيفية

مصرع شاب غرقا بإحدى الترع في الدقهلية

صورة موضوعية

استمرار حملات الغردقة الخضراء لتكريس الوعي البيئي في الأحياء والمحال التجارية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: الرد على 99.3% من شكاوى المواطنين وحلها جميعًا

بالصور

أطعمة غير متوقعة تحمي من أمراض القلب والسكتة المفاجئة

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج ضغط الدم المنخفض

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

طريقة عمل الملوخية الخضراء على أصولها

\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد