ChatGPT يقهر جوجل.. أهم أوجه الاختلاف بينهما في عالم البحث

- ChatGPT يسجل نموا هائلا بـ2.5 مليار استفسار يوميا

- شات جي بي تي يتحدي هيمنة جوجل في عالم محركات البحث

- أبرز الفروقات بين ChatGPT Search وبحث جوجل



أعلنت شركة OpenAI أن مستخدمي ChatGPT يرسلون يوميا 2.5 مليار طلب (prompt)، مع 330 مليون طلب تقرببا من الولايات المتحدة فقط، هذا الرقم يعكس النمو السريع لشعبية ChatGPT، الذي لا يزال يشهد تزايدا مذهلا في استخدامه.

وفي حين أن شركة ألفابت، الشركة الأم لـ جوجل، لا تنشر بيانات يومية حول محرك البحث، إلا أن الإحصاءات الأخيرة تظهر أن جوجل يعالج نحو 13.7 إلى 14 مليار عملية بحث يوميا، رغم هذه الأرقام الضخمة، يشير النمو السريع لـ ChatGPT إلى تحدي متزايد هيمنته التقليدية في عالم محركات البحث.

ما يميز ChatGPT عن جوجل؟

عند إطلاقه في نوفمبر 2022، أحدث ChatGPT تحولا في الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع محركات البحث، فبدلا من عرض قائمة من الروابط كما يفعل جوجل، يقدم ChatGPT إجابات مباشرة وموثوقة، مما يتيح للمستخدمين تجربة أكثر تفاعلية وسهولة.

وفي أكتوبر 2024، أضافت OpenAI ميزة ChatGPT Search، التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات حية ومحدثة عبر شراكات مع محركات بحث مثل Bing ووسائل إعلام كبرى مثل رويترز وفايننشال تايمز، مما يوسع قدراته.

الفروقات بين ChatGPT Search وبحث جوجل

يعتمد ChatGPT Search على نموذج GPT-4o ويجمع المعلومات من مجموعة بيانات تم تدريبها مسبقا، بالإضافة إلى بعض الشراكات مع مزودي البحث مثل Bing، يختلف هذا عن بحث جوجل الذي يعتمد على خوارزميات معقدة للزحف المستمر عبر الويب وجمع البيانات بشكل لحظي.

بينما ChatGPT يقدم واجهة دردشة تفاعلية حيث يتفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي في محادثة مستمرة، جوجل يعتمد على مربع بحث تقليدي يعرض قائمة من الروابط، كما أن ChatGPT يسعى للحفاظ على سياق الأسئلة المتتابعة بشكل أفضل من جوجل.

تحديات ChatGPT

على الرغم من التقدم الكبير لـ ChatGPT، إلا أنه يواجه عدة تحديات مقارنة بـ جوجل من أبرزها الوصول إلى معلومات لحظية، حيث إن جوجل يستمر في الزحف عبر الإنترنت لتحديث معلوماته في الوقت الحقيقي، بينما ChatGPT يعتمد على بيانات تم تدريب النموذج عليها مسبقا مع بعض المصادر المحدثة.

كما أن ChatGPT قد يعاني من مشكلات في دقة الإجابات بسبب القيود التي تواجهها النماذج اللغوية الكبيرة، مثل مشكلة الهلوسة، وهي توليد إجابات غير صحيحة أحيانا، على عكس جوجل، الذي يعتمد على الزحف الشبكي لتقديم معلومات دقيقة وأحدث.

هل يمكن أن يحل ChatGPT محل جوجل؟

لا، ليس في الوقت الحالي، على الرغم من النمو السريع لـ ChatGPT وظهور بعض الإمكانيات المميزة له، إلا أن جوجل لا يزال يتمتع بتفوق كبير في حجم البيانات التي يستطيع الوصول إليها وقدرته على تقديم نتائج محدثة بشكل لحظي.

لكن، مع تطور نموذج ChatGPT Search، قد يقلل الفجوة تدريجيا بينهما، إذ أن ChatGPT يوفر إجابات مباشرة وشخصية للمستخدمين، بينما جوجل لا يزال يتفوق في عرض مجموعة متنوعة من المعلومات بمصادر متعددة.

ويظل جوجل محرك البحث المهيمن، لكنه يواجه منافسة متزايدة من ChatGPT، الذي يقدم تجربة بحث مبتكرة وأكثر تفاعلية، ومن الممكن أن يتغير المشهد مع مرور الوقت إذا استمر ChatGPT في التطور وتوسيع نطاق مصادره بشكل أكبر.