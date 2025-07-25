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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل: الذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة.. وGemini يحصد الملايين

رئيس جوجل
رئيس جوجل
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة ألفابت، الشركة الأم لـ جوجل، عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت الإيرادات 96.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي. 

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل سوندار بيتشاي أن هذا النمو يعود بشكل كبير إلى الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أقسام الشركة، من البحث والسحابة إلى يوتيوب وGoogle Workspace.

قال بيتشاي في بيان رسمي: “الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل إيجابي على كل جزء من أعمالنا”، مشيرا إلى أن أدوات مثل AI Overviews وAI Mode تحقق أداء قويا، حيث وصل عدد مستخدمي AI Overviews إلى أكثر من 2 مليار مستخدم شهريا في أكثر من 200 دولة وبـ40 لغة، بينما تجاوز عدد مستخدمي AI Mode حاجز 100 مليون مستخدم نشط شهريا في كل من الولايات المتحدة والهند.

تطبيق Gemini يتوسع بسرعة واستثمارات ضخمة في البنية التحتية


واصل تطبيق Gemini، المساعد الذكي الرئيسي من جوجل، نموه الكبير، مع أكثر من 450 مليون مستخدم نشط شهريا، وارتفاع بنسبة 50% في عدد الطلبات اليومية مقارنة بالربع السابق.

ولمواكبة هذا الزخم، رفعت جوجل حجم استثماراتها الرأسمالية لعام 2025 إلى 85 مليار دولار، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار، وفقا للمديرة المالية أنات أشكنازي، التي أوضحت أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق سيذهب إلى خوادم متقدمة وتوسعة سريعة لمراكز البيانات حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والسحابة.

الذكاء الاصطناعي في قلب منتجات جوجل

أبرزت جوجل نهجها "الشامل" في تطوير الذكاء الاصطناعي، والذي يبدأ من البحث وتطوير النماذج داخل الشركة، وصولا إلى التكامل في المنتجات النهائية مثل Gemini، جوجل Workspace، ويوتيوب.

في هذا الربع، اعتمدت جوجل على عائلة نماذج Gemini 2.5 لدعم أدوات بارزة مثل Veo 3 لتوليد مقاطع الفيديو، والتي تم من خلالها إنشاء أكثر من 70 مليون فيديو منذ مايو، وFlash-Lite، النسخة الأخف من نموذج التفكير المنطقي الخاص بها.

أما يوتيوب، فشهد نموًوا قويا خصوصا في المقاطع القصيرة Shorts والاشتراكات، تقول الشركة إن Shorts الآن تحقق أكثر من 200 مليار مشاهدة يوميا، وتدر في بعض البلدان أرباحا أعلى لكل ساعة مشاهدة مقارنة بالفيديوهات التقليدية.

الذكاء الاصطناعي يعزز أعمال Google Cloud
 

سجلت خدمات Google Cloud طلبا متزايدا على أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم أكثر من 85000 شركة حول العالم تقنيات Gemini في أعمالها، مع نمو في الاستخدام بلغ 35 ضعفا خلال عام واحد. 

جوجل الذكاء الاصطناعي منتجات جوجل

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