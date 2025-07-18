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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

Pixel 10 يقترب.. جوجل تنافس الكبار بأقوى هواتفها حتى الآن

Pixel 10
Pixel 10
شيماء عبد المنعم

- جوجل تستعد لإطلاق سلسلة Pixel 10

- هواتف Pixel 10 تغييرات كبيرة في التصميم

- جميع هواتف Pixel 10 مزودة بأحدث معالجات جوجل


تستعد شركة جوجل لإطلاق سلسلة Pixel 10 المرتقبة، مع تصاعد الحماس بين عشاق الهواتف الذكية مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي. 

ستضم سلسلة جوجل الجديدة، التي يتوقع الكشف عنها في أغسطس المقبل، ثلاثة إصدارات من بينها طراز Pixel 10 الأساسي، وPixel 10 Pro، وPixel 10 Pro XL، مع تحسينات في الأداء، التصميم، البطارية، والكاميرا.

هواتف Pixel 10 تغييرات كبيرة في التصميم


لن تشهد هواتف Pixel 10 تغييرات كبيرة في التصميم، إذ ستحتفظ بالشكل المسطح الشبيه بآيفون والوحدة الخلفية المميزة للكاميرا، ووفقا للتسريبات، سيحتوي طرازا Pro وPro XL على غرفة تبريد بالبخار، فيما قد تفتقد النسخة الأساسية لهذه الميزة مجددا.

تشمل الألوان المتوقعة لهاتف Pixel 10، الأسود البركاني Obsidian، الأصفر الفاتح Lemongrass، الأزرق النيلي Indigo، بينما ستأتي النسخ الأعلى بالألوان الخزف Porcelain، حجر القمر Moonstone، واليشم Jade.

Pixel 10 Pro XL

مواصفات هواتف Pixel 10

- Pixel 10: شاشة OLED بحجم 6.3 بوصة، بدقة +FHD، معدل تحديث 120 هرتز، سطوع أقصى 3000 شمعة، وزجاج حماية Gorilla Glass Victus 2.

- Pixel 10 Pro: نفس حجم الشاشة والمواصفات، لكن بتقنية LTPO ودقة 1.5K.

- Pixel 10 Pro XL: شاشة أكبر بقياس 6.8 بوصة بنفس المواصفات المتقدمة.

جميع هواتف Pixel 10 مزودة بأحدث معالجات جوجل

ستعمل جميع هواتف السلسلة بمعالج Tensor G5 الجديد من جوجل، الذي يتم تصنيعه لأول مرة باستخدام معمارية TSMC بدقة 3 نانومتر، بدلا من شراكة سامسونج السابقة. 

يوفر المعالج تحسينات كبيرة في الأداء واستهلاك الطاقة، كما يدعم قدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز بفضل وحدة TPU المخصصة.

Pixel 10 Pro

سعات بطارية مختلفة

تشير التسريبات إلى تحسينات في سعة البطارية:

Pixel 10: بطارية 4970 مللي أمبير، شحن سلكي 29 وات، وشحن لاسلكي Qi2 بسرعة 15 وات.

Pixel 10 Pro: بطارية 4870 مللي أمبير بنفس سرعات الشحن.

Pixel 10 Pro XL: بطارية 5200 مللي أمبير، شحن سلكي أسرع بقدرة 39 وات، والشحن اللاسلكي يظل كما هو.

كاميرا قوية تنافس آيفون

في خطوة مفاجئة، ستحصل النسخة الأساسية على تغييرات مختلطة في الكاميرا. حيث ستفقد المستشعر الرئيسي القوي لصالح كاميرا بدقة 48 ميجابكسل من نوع Pixel 9a، كما سيتم تقليل دقة العدسة الواسعة من 48 ميجابكسل إلى 13 ميجابكسل. 

في المقابل، سيتم إضافة عدسة تيليفوتو جديدة بدقة 10.8 ميجابكسل بقدرة تقريب بصري حتى 5x، أما نسختا Pixel 10 Pro وPro XL، فستحتفظان بتشكيلة الكاميرات الثلاثية:

- عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (بمستشعر جديد من سامسونج GN8)،

- عدسة واسعة بدقة 48 ميجابكسل،

- عدسة تيليفوتو بيريسكوبية بدقة 48 ميجابكسل بقدرة تقريب بصري حتى 5x.

- الكاميرا الأمامية في نسختي Pro ستكون بدقة 42 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي، بينما النسخة الأساسية ستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 10.5 ميجابكسل.

جوجل Pixel 10

أسعار هواتف جوجل Pixel 10

من المتوقع أن يتم الإعلان عن السلسلة الجديدة في 20 أغسطس، على أن تبدأ المبيعات في 28 أغسطس، وتشير التسريبات إلى أن الأسعار في أوروبا ستكون مشابهة للجيل السابق:

- يبلغ سعر هاتف Pixel 10 حوالي 899 يورو للإصدار بسعة 128 جيجابايت، و899 يورو لإصدار 256 جيجابايت

- يبلغ سعر هاتف Pixel 10 Pro حوالي 1099 يورو للإصدار بسعة 128 جيجابايت، و1589 يورو لطراز 1 تيرابايت

- يبلغ سعر هاتف Pixel 10 Pro XL حوالي 1299 يورو للإصدار بسعة 256 جيجابايت، و1689 يورو لطراز 1 تيرابايت

Pixel 10 جوجل هواتف Pixel 10 سلسلة جوجل الجديدة

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