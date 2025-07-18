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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تستعد لمنافسة سامسونج بهاتف Pixel 10 Pro Fold القابل للطي

Pixel 10 Pro Fold
Pixel 10 Pro Fold
شيماء عبد المنعم

بعد إطلاق سامسونج لهاتف Galaxy Z Fold 7، تستعد جوجل للكشف عن هاتفها القابل للطي الأحدث Pixel 10 Pro Fold، ليكون المنافس الأقوى في فئة الهواتف القابلة للطي فائقة الفخامة. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، سيتم الكشف عن الهاتف رسميا إلى جانب سلسلة جوجل Pixel 10 خلال حدث مرتقب في أغسطس، ومن المتوقع أن يقدم تحسينات ملحوظة مقارنة بسابقه Pixel 9 Pro Fold.

تصميم أكثر نحافة ومتانة محسنة

رغم أن التصميم العام للهاتف لا يشهد تغييرا جذريا، إلا أن التسريبات تشير إلى تحسينات ملموسة في النحافة والمتانة.

ويتوقع أن يأتي الهاتف بآلية مفصل جديدة أرق، مع ترقية بارزة تتمثل في حصوله على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، وهو ما يجعله أول هاتف قابل للطي يحصل على هذا التصنيف العالي، في حين أن هاتف سامسونج Fold 7 يتمتع بتصنيف IP48 فقط.

Pixel 10 Pro Fold

شاشات أكثر إشراقا وأداء أقوى

تحصل الواجهة الخارجية على شاشة بقياس 6.4 بوصات، بينما ستبقى الشاشة الأساسية بحجم 8 بوصات، ومن المقرر أن ترتفع ذروة السطوع إلى 3000 شمعة مقارنة بـ2700 في الجيل السابق، مع دعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنيات HDR.

معالج Tensor G5 وذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت

يعمل الهاتف بأحدث معالج من جوجل Tensor G5، المبني بتقنية تصنيع 3 نانومتر من TSMC، ما يعني أداء أسرع وكفاءة طاقة أفضل ودعما أقوى لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز. 

تم رصد المعالج على منصة GeekBench إلى جانب ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت ونظام التشغيل Android 16.

بطارية أكبر وكاميرات مطورة

الهاتف سيضم بطارية بسعة 5015 مللي أمبير، وهي أكبر من بطارية الجيل السابق البالغة 4650 مللي أمبير.

من جهة التصوير، يتوقع أن يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية تضم عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Samsung GN8، وعدسة تليفوتو 12 ميجابكسل توفر تكبير بصري 5x، وعدسة عريضة 12 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 10 ميجابكسل على كل من الشاشتين.

موعد الإطلاق والسعر المتوقع

من المتوقع أن يتم الكشف عن Pixel 10 Pro Fold في 20 أغسطس، إلى جانب باقي أجهزة Pixel 10، وتشير التسريبات إلى توفره بلونين مع ثلاث خيارات للتخزين:

256 جيجابايت بسعر 1899 يورو

512 جيجابايت بسعر 2029 يورو

1 تيرابايت بسعر 2289 يورو

جوجل Pixel 10 Pro Fold الهواتف القابلة للطي جوجل Pixel 10

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