قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لطلاب الثانوية العامة 2025.. سجل باختبارات القدرات عبر هذا الرابط
ما هي علامات حسن الخاتمة؟.. 8 أمارات تدل على رضا الله
مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر
تقدّم حذر في مفاوضات غزة .. ونتنياهو يدعو للمرونة مع إسرائيل
تعزيز "الصناعة الخضراء".. وزيرا الصناعة والتخطيط يبحثان آليات التكيف مع "CBAM" وجذب التمويلات الخضراء
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر بالمستهل
بيان عاجل من أحمد الشرع على اشتباكات السويداء في سوريا
سوريا تحت النار.. رسائل إسرائيلية لإيران وحزب الله وسط تصاعد المواجهة بالجنوب
سوريا .. حصيلة جديدة لضحايا الاشتباكات العنيفة في السويداء
آيات وأدعية تحصين النفس من شرور الشياطين.. رددها بعد صلاة الفجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اكتشاف العالم عبر NotebookLM.. جوجل تطلق دفاتر ملاحظات ذكية لتعلم أكثر متعة وتفاعلا

جوجل
جوجل
شيماء عبد المنعم

قررت شركة جوجل أخذ زمام المبادرة بعدما طال انتظار مستخدمي NotebookLM لإنشاء موارد تعليمية رائعة بأنفسهم، وأنتجت سلسلة من دفاتر الملاحظات المنسقة بعناية من مؤلفين وباحثين ومنشورات ومؤسسات غير ربحية مرموقة، مثل The Economist وذا أتلانتك.

وبفضل NotebookLM، يمكنك قراءة المواد الأصلية، لكن الميزة الجديدة لا تقتصر على ذلك فقط، كما يمكنك أيضا طرح أسئلة على شات بوت متخصص في المادة، ما يتيح لك التعمق في مواضيع محددة بشكل أكبر. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستماع إلى لمحات صوتية تنتجها الذكاء الاصطناعي، والتي تبدو كالبودكاست، أو استكشاف ميزة الخرائط الذهنية الجديدة.

تشمل الدفاتر المنسقة المبدئية، نصائح حول طول العمر من إريك توبول، مؤلف كتاب Super Agers الأكثر مبيعا، وتحليل وتوقعات لعام 2025 وفقا لتقرير The World Ahead السنوي من ذا إيكونوميست، ودفتر نصائح مبني على مقالات آرثر سي، بروكس الشهيرة من ذا أتلانتك بعنوان How to Build A Life.

ولزيادة القيمة، تم تضمين أعمال ويليام شكسبير الكاملة لكل من يحتاج إلى مساعدة في استكشاف أعمال الكاتب المسرحي الشهير.

ومن المتوقع أن تتوسع قائمة الدفاتر المنسقة أيضا، حيث أعلنت جوجل أنها ستستمر في إضافة دفاتر جديدة، بما في ذلك مجموعات إضافية بالتعاون مع ذا إيكونوميست وذا أتلانتك.

الكتب المستقبلية

أعلنت جوجل أنه منذ تقديم ميزة مشاركة الدفاتر الشهر الماضي، “تم إنشاء أكثر من 140.000 دفتر ملاحظات عام في مجموعة واسعة من المواضيع”، كما تقدم هذه التجربة شيئا مختلفا عن قراءة كتاب تقليدي، حيث يتم الانتقال باستمرار إلى طريقة تفاعلية لاستهلاك المحتوى، مما يجعل التعلم أكثر متعة.

وفي تعليق له على هذه الدفاتر الجديدة، قال نيكولاس تومسون، الرئيس التنفيذي لذا أتلانتك: “الكتب المستقبلية لن تكون ثابتة: بعضها سيتحدث إليك، وبعضها سيتطور معك، وبعضها سيظهر في أشكال لا يمكننا تصورها الآن، نحن سعداء بشراكتنا مع جوجل في عملها الريادي في هذا المجال”.

NotebookLM دفاتر الملاحظات شات بوت الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

منى زكي

إلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه بسبب شقة في المهندسين

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

بـ62 جنيه شهريًا.. إجراءات وشروط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

الاهلي

محمد يوسف يعلن عن رحيل مدافع الأهلي إلى زد

طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي

طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

ترشيحاتنا

أقساط تأمينية- صورة أرشيفية

الرقابة المالية: 38.4 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال 4 أشهر

أسعار الذهب

«آي صاغة»: الذهب يحافظ على تماسكه محليًا وعالميًا وسط تضخم أمريكي أعلى من المتوقع

المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

إتاحة ترتيب المتقدمين في قوائم انتظار مسابقات التوظيف قريبًا

بالصور

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل كيك الروانى في 10 دقائق

طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل الزبادى اليونانى

لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى

فيديو

سامح عبد العزيز

محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد