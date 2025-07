اكتشاف العالم عبر NotebookLM.. جوجل تطلق دفاتر ملاحظات ذكية لتعلم أكثر متعة وتفاعلا

7/17/2025 6:00:00 AM

الخميس 17/يوليو/2025 - 06:00 ص 7/17/2025 6:00:00 AM

قررت شركة جوجل أخذ زمام المبادرة بعدما طال انتظار مستخدمي NotebookLM لإنشاء موارد تعليمية رائعة بأنفسهم، وأنتجت سلسلة من دفاتر الملاحظات المنسقة بعناية من مؤلفين وباحثين ومنشورات ومؤسسات غير ربحية مرموقة، مثل The Economist وذا أتلانتك.

وبفضل NotebookLM، يمكنك قراءة المواد الأصلية، لكن الميزة الجديدة لا تقتصر على ذلك فقط، كما يمكنك أيضا طرح أسئلة على شات بوت متخصص في المادة، ما يتيح لك التعمق في مواضيع محددة بشكل أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستماع إلى لمحات صوتية تنتجها الذكاء الاصطناعي، والتي تبدو كالبودكاست، أو استكشاف ميزة الخرائط الذهنية الجديدة.

تشمل الدفاتر المنسقة المبدئية، نصائح حول طول العمر من إريك توبول، مؤلف كتاب Super Agers الأكثر مبيعا، وتحليل وتوقعات لعام 2025 وفقا لتقرير The World Ahead السنوي من ذا إيكونوميست، ودفتر نصائح مبني على مقالات آرثر سي، بروكس الشهيرة من ذا أتلانتك بعنوان How to Build A Life.

ولزيادة القيمة، تم تضمين أعمال ويليام شكسبير الكاملة لكل من يحتاج إلى مساعدة في استكشاف أعمال الكاتب المسرحي الشهير.

ومن المتوقع أن تتوسع قائمة الدفاتر المنسقة أيضا، حيث أعلنت جوجل أنها ستستمر في إضافة دفاتر جديدة، بما في ذلك مجموعات إضافية بالتعاون مع ذا إيكونوميست وذا أتلانتك.

الكتب المستقبلية

أعلنت جوجل أنه منذ تقديم ميزة مشاركة الدفاتر الشهر الماضي، “تم إنشاء أكثر من 140.000 دفتر ملاحظات عام في مجموعة واسعة من المواضيع”، كما تقدم هذه التجربة شيئا مختلفا عن قراءة كتاب تقليدي، حيث يتم الانتقال باستمرار إلى طريقة تفاعلية لاستهلاك المحتوى، مما يجعل التعلم أكثر متعة.

وفي تعليق له على هذه الدفاتر الجديدة، قال نيكولاس تومسون، الرئيس التنفيذي لذا أتلانتك: “الكتب المستقبلية لن تكون ثابتة: بعضها سيتحدث إليك، وبعضها سيتطور معك، وبعضها سيظهر في أشكال لا يمكننا تصورها الآن، نحن سعداء بشراكتنا مع جوجل في عملها الريادي في هذا المجال”.