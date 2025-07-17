الدنيا مقلوبة عشانه .. اعرف تفاصيل مرض دونالد ترامب

أثار الظهور الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة كبيرة من الجدول حول حالته الصحية وسبب ظهور تورم أسفل الساقين.

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصاب بحالة تعرف باسم القصور الوريدي المزمن.



وكشف البيت الأبيض، أهم تفاصيل البيان الطبي الخاص بحالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث يعاني من تورم بأسفل الساقين ولكنها حالة آمنة نسبيا ولا تمد للسرطان بأى صلة فهى فقط مجرد تورم حميد فى الحدود الطبيعية .

ووفقا لما جاء فى موقع hopkinsmedicine نكشف لكم أهم المعلومات عن مرض دونالد ترامب والمعروف باسم القصور الوريدي المزمن.





أسباب القصور الوريدي المزمن



من المرجح أن تصاب بـ أسباب القصور الوريدي المزمن الحالة إذا كنت:

زيادة الوزن

الحمل

تاريخ عائلي لهذه المشكلة

تعرض الساق لضرر بسبب إصابة أو عملية جراحية أو جلطات دموية سابقة

رسم توضيحي لنظام الدورة الدموية في الساقين



ارتفاع ضغط الدم في أوردة الساق مع مرور الوقت، بسبب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة

قلة ممارسة الرياضة

تدخين

جلطة دموية في وريد عميق، غالبًا في الساق أو الفخذ (تخثر الأوردة العميقة)

تورم والتهاب الوريد القريب من الجلد، غالبًا في الساقين.

أعراض القصور الوريدي المزمن



قد تشمل أعراض القصور الوريدي المزمن ما يلي:

تورم في ساقيك أو كاحليك

شعور بالضيق في عضلات الساق أو حكة وألم في الساقين

ألم عند المشي ويتوقف عند الراحة

جلد بني اللون غالبًا بالقرب من الكاحلين

توسع الأوردة

قرح الساق التي يصعب علاجها في بعض الأحيان

الشعور بعدم الراحة في ساقيك والرغبة في تحريك ساقيك (متلازمة تململ الساقين)

تشنجات الساق المؤلمة أو تشنجات العضلات (تشنجات الحصان)

قد تبدو أعراض القصور الوريدي المزمن مشابهة لأعراض حالات صحية أخرى واستشر طبيبك للحصول على التشخيص.

