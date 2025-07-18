مفاجآت في التلاعب بعقود اللاعبين..ونقيب الرياضيين: مليارات ضاعت على الدولة

اتهم الناقد الرياضي زغلول صيام، عددًا من الأندية المصرية، بالتلاعب في العقود الرسمية للاعبين والمدربين بهدف التهرب من الضرائب، مؤكدًا أن العقود المسجلة في اتحاد الكرة لا تعكس القيم الحقيقية للصفقات.



وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «الماتش» مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، كشف صيام أن عقد أحمد سيد زيزو مع الأهلي تم تسجيله في اتحاد الكرة بقيمة 5 ملايين جنيه فقط، رغم أن الحديث في الأوساط الرياضية والإعلامية يشير إلى أن الصفقة قد تصل إلى نصف مليار جنيه. وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على محمود حسن تريزيجيه، الذي تم تسجيل عقده بنفس القيمة.

وأكد صيام أن "هناك تلاعبًا واضحًا من الأندية في قيمة العقود الرسمية لتقليل حجم الضرائب"، مشددًا: "أنا متأكد مليون في المية من أن عقود زيزو وتريزيجيه مسجلة بقيم أقل بكثير من الحقيقة"، محذرًا من أن هذه الممارسات ليست جديدة وقد تسببت سابقًا في خسائر بالمليارات لخزانة الدولة.

وأشار إلى أن عددًا من الأندية الأخرى تسير على نفس النهج، حيث يُبرم عقد جانبي بين اللاعب وشركة الكرة بالقيمة الفعلية لضمان الحقوق المالية، بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.

من جانبه، قال فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تدخل سريعا من أجل سرعة صرف المعاشات للرياضيين.

وأضاف فتحي ندا، قائلا: "طالبت بعمل عقد موحد للاعبين للحفاظ على حقوق كل الجهات، وهناك تحايل من اللاعبين ومسئولى الأندية لتسديد حقوق الضرائب".