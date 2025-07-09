اتحاد الكرة يحدد 14 يوليو لجلسة استماع بشأن شكوى الزمالك ضد زيزو

قال مصدر بنادي الزمالك إن الاتحاد المصري لكرة القدم أخطر مسؤولي الأبيض بتحديد يوم 14 يوليو الجاري، موعداً لجلسة الاستماع أمام لجنة شؤون اللاعبين فيما يتعلق بشكوى النادي ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.

وأكد المصدر أن النادي لم يتلق أي إخطار بوجود شكوى من أحمد مصطفى "زيزو" ضد الزمالك كما تردد في الساعات القليلة الماضية.

وكان الزمالك سبق وتقدم بشكوى رسمية من قبل أمام لجنة شؤون اللاعبين ضد أحمد مصطفى زيزو، بسبب انقطاعه عن التدريبات لمدة 25 يوماً تقريباً.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد قضت بعدم اختصاصها بالنظر في الشكوى، وتم تحويلها إلى لجنة شؤون اللاعبين.