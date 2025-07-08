قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يوافق بالإجماع على تعديلات قانون الرياضة
الزمالك يشكو الأهلي بسبب مفاوضات زيزو ويغيب عن جلسة الاستماع| إيه الحكاية؟
أبوالعينين بنهاية دور الانعقاد الخامس: الرئيس السيسي قاد مصر في لحظات صعبة
المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل
مصير الجزيري والجفالي على طاولة فيريرا.. والإعارة الأقرب |خاص
الزمالك يشعل الميركاتو.. 8 صفقات جديدة على الأبواب
استمرار التصعيد.. قصف إسرائيلي عنيف على دير البلح وخان يونس
فضل الصلاة على النبي في إجابة الدعاء.. سر عجيب
ابنة ماسبيرو.. وفاة الإعلامية أمل صبري مذيعة القناة الثالثة بالتلفزيون المصري
الزمالك يطلب من حسام عبدالمجيد حسم موقفه من التجديد أو الرحيل
بعد اعتزاله كرة القدم.. عبدالشافي يوجه رسالة مؤثرة لجمهور الزمالك
الزمالك يستعد لصرف جزء من مستحقات اللاعبين لضمان استقرار الموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد نهاية مسابقات الأقسام الأدنى.. وتأجيل انطلاق القسم الثاني (ب) إلى سبتمبر

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
إسلام مقلد

طلب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من إدارة المسابقات ضرورة إنهاء مسابقات دوري القسم الثاني (أ) و(ب)، والثالث، والرابع قبل يوم 16 مايو المقبل، وذلك ضمن خطة الموسم الكروي الجديد 2025-2026، لضمان الانضباط في جدول البطولات وتحقيق العدالة التنافسية بين جميع الفرق.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع موافقة الاتحاد على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب)، لتبدأ فعاليات البطولة اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق المحدد له يوم 14 أغسطس.

وأكد الاتحاد أن هذا القرار جاء استجابة للمطلب الجماعي من الأندية المشاركة، خاصة التي تقع في محافظات الصعيد، حيث أبدت اعتراضها على إقامة المباريات في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة خلال شهر أغسطس، إضافة إلى عدم توفر الإضاءة الليلية في أغلب الملاعب، وهو ما يهدد سلامة اللاعبين وأطقم الفرق.

أما فيما يخص بطولة القسم الثاني (أ)، فقد تقرر أن تبدأ منافساتها في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، في ضوء الترتيبات اللوجستية التي وضعتها لجنة المسابقات بالتنسيق مع الأندية.

وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، على التزامه الكامل بتوفير الظروف المثلى لإقامة مختلف المسابقات الكروية، بما يحقق مصلحة جميع الفرق ويضمن أعلى درجات السلامة والانضباط لجميع عناصر اللعبة من لاعبين ومدربين وإداريين.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات خلال الأيام المقبلة الجدول الزمني الكامل للموسم الجديد، بما يتضمن مواعيد بداية ونهاية جميع المسابقات، وكذلك فترات القيد الصيفية والشتوية، في إطار خطة شاملة تستهدف إنهاء الموسم في موعده دون تأجيلات أو ارتباك في الأجندة المحلية.

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم دوري القسم الثاني القسم الثاني ب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً

دفاع المتهم

ذنبهم إيه يا أمي.. دفاع سائق التريلا في حادث الإقليمي يطالب ببراءة المتهم

الذهب

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

مطار القاهرة

حريق سنترال رمسيس| تفاصيل 7 ساعات تعطل فيها تشغيل الرحلات الجوية بمطار القاهرة

نتنياهو وترامب في واشنطن

من واشنطن.. نتنياهو: وجود دولة فلسطينية يعني منصة لتدمير إسرائيل

الحريق

بالأسماء.. استشهاد 4 موظفين في حريق سنترال رمسيس

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

البنك الاهلى

البنك الأهلي يعتذر لعملائه عن تأثر بعض الخدمات ويعمل على إعادة التشغيل الكامل

ترشيحاتنا

ازالات بني سويف

بني سويف.. إزالة 217 حالة تعدي على أملاك الدولة

ميناء دمياط

تداول 25 سفينة خلال 24 ساعة بميناء دمياط

اجتماع مستقبل وطن

مستقبل وطن كفر الشيخ يعقد اجتماعا تنظيميا بالوحدات الحزبية بمركز بيلا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية.. علاجات طبيعية لدوالى الساق.. طريقة تحضير الليمون المخلل فى ساعة فقط

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

صادم.. تسلا سايبرتراك تصدم 9 سيارات وتحطم مزاعم الأمان

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة؟

كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة
كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة
كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة

عيب خطير في سيارة مازدا CX-90 يعرض سائقها لخطر قاتل

مازدا
مازدا
مازدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد