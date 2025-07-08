اتحاد الكرة يحدد موعد نهاية مسابقات الأقسام الأدنى.. وتأجيل انطلاق القسم الثاني (ب) إلى سبتمبر

طلب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من إدارة المسابقات ضرورة إنهاء مسابقات دوري القسم الثاني (أ) و(ب)، والثالث، والرابع قبل يوم 16 مايو المقبل، وذلك ضمن خطة الموسم الكروي الجديد 2025-2026، لضمان الانضباط في جدول البطولات وتحقيق العدالة التنافسية بين جميع الفرق.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع موافقة الاتحاد على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب)، لتبدأ فعاليات البطولة اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق المحدد له يوم 14 أغسطس.

وأكد الاتحاد أن هذا القرار جاء استجابة للمطلب الجماعي من الأندية المشاركة، خاصة التي تقع في محافظات الصعيد، حيث أبدت اعتراضها على إقامة المباريات في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة خلال شهر أغسطس، إضافة إلى عدم توفر الإضاءة الليلية في أغلب الملاعب، وهو ما يهدد سلامة اللاعبين وأطقم الفرق.

أما فيما يخص بطولة القسم الثاني (أ)، فقد تقرر أن تبدأ منافساتها في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، في ضوء الترتيبات اللوجستية التي وضعتها لجنة المسابقات بالتنسيق مع الأندية.

وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، على التزامه الكامل بتوفير الظروف المثلى لإقامة مختلف المسابقات الكروية، بما يحقق مصلحة جميع الفرق ويضمن أعلى درجات السلامة والانضباط لجميع عناصر اللعبة من لاعبين ومدربين وإداريين.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات خلال الأيام المقبلة الجدول الزمني الكامل للموسم الجديد، بما يتضمن مواعيد بداية ونهاية جميع المسابقات، وكذلك فترات القيد الصيفية والشتوية، في إطار خطة شاملة تستهدف إنهاء الموسم في موعده دون تأجيلات أو ارتباك في الأجندة المحلية.