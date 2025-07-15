اتحاد الكرة السعودي يوضح حقيقة زيادة عدد الأجانب في دوري روشن

كشفت تقارير صحفية سعودية حقيقة الأنباء المتداولة حول زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الموسم المقبل.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الرياضية"، نقلًا عن مصادر مسؤولة في إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فإنه لا يوجد أي تعديل على الضوابط الخاصة بعدد اللاعبين الأجانب، حيث سيتم العمل بنفس اللوائح المعتمدة في مايو الماضي.

وتنص اللائحة الحالية على السماح لكل نادٍ في دوري روشن بقيد 25 لاعبًا في قائمته، مع إمكانية إشراك ثمانية لاعبين أجانب فقط خلال المباراة الواحدة، من بين عشرة يمكن قيدهم.

كما أوضحت الصحيفة أن هناك استثناءً في بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، حيث يُسمح بمشاركة كافة اللاعبين الأجانب دون قيود.

وتتضمن اللوائح أيضًا شرطًا خاصًا يُلزم الأندية بضم لاعبين أجنبيين على الأقل من مواليد عام 2004 أو ما بعده، ضمن قائمة اللاعبين الأجانب في الفريق.