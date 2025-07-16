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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة ينعى الراحل ميمي عبدالرازق

ميمي عبدالرازق
ميمي عبدالرازق
حسن العمدة

ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد، الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري والعديد من أندية الدوري المصري الممتاز، والمحاضر بالاتحادين الأفريقي والمصري لكرة القدم، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

موعد ومكان جنازة الراحل ميمي عبدالرازق
توفى اليوم الأربعاء، ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة على الراحل ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء اليوم، من مسجد الكبير المتعالي، كما سيكون دفن الجثمان في باب 3 من شارع 23 الجبانات القديمة.

كابتن ميمي يعد أحد أفضل الكوادر الأكاديمية حيث عمل استاذا في كلية التربية الرياضية.

تولى كابتن ميمي عبدالرازق مهمة التدريب في عدد كبير من الأندية بداية من بورفؤاد ثم المصري والمريخ وكفر الزيات ومسوحة وناي السويس والداخلية.

تولى ميمي عبدالرازق تدريب المصري البورسعيدي من جديد بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان وخاض مباراتي البنك الأهلي وحرس الحدود وحقق الفوز فيهما بنتيجة 1-0 و2-0

وصل ميمي عبدالرازق مع المصري البورسعيدي للمركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة وحسم المشاركة في بطولة الكونفيدرالية القادمة.

كلف ميمي عبدالرازق من نادي المصري البورسعيدي بتشكيل لجنة تخطيط وكان سيترأسها خلال الأيام القليلة المقبلة. 


 

ميمي عبدالرازق المهندس هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة الدكتور ميمي عبد الرازق الدوري المصري

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